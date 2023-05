Layers of Fear : le remake du survival-horror psychologique est officiellement daté

Bloober Team et Anshar Studio dévoilent une cinématique d'introduction et une date de sortie pour le "nouveau" Layers of Fear.

La licence qui a défini l’horreur psychologique à la première personne centrée sur la narration est bientôt de retour pour raconter sa dernière histoire à faire froid dans le dos avec Layers of Fear. Développé sur le moteur graphique Unreal Engine 5 par Bloober Team et Anshar Studio, ce remake prend en charge le Ray Tracing, le HDR et la résolution 4K pour rendre les visuels époustouflants et l’expérience cauchemardesque des joueurs aussi immersifs et réalistes que possible.

Les qualités techniques et artistiques de Layers of Fear

Layers of Fear introduit de nouveaux mécanismes de jeu qui améliorent et élargissent l’expérience du joueur. L’une de ces améliorations est l’ajout de la lanterne, un outil utile qui s’avérera essentiel pour affronter les peurs qui se cachent dans l’histoire du jeu. La musique du jeu a également été mise à jour. Arek Reikowski, deux fois nominé dans la catégorie “Meilleure bande originale” des Hollywood Music in Media Awards et lauréat du prix Digital Dragons de la meilleure bande originale pour The Medium, a composé une musique hypnotique qui ajoute une couche de tension supplémentaire au remake de Layers of Fear. Ses compositions d’une beauté envoûtante, associées à la fidélité visuelle améliorée rendue possible par l’UE5, laisseront les joueurs en haleine, avec des frissons dans le dos.

Bloober Team a déclaré :

Layers of Fear est un hommage à nos fans. Le jeu a façonné la façon dont nous nous efforçons de créer les meilleures expériences d’horreur possibles, et nous espérons que notre communauté appréciera ce que nous considérons comme le couronnement de la série.

La cinématique d’introduction du remake de Layers of Fear

Le remake de Layers of Fear comprend Layers of Fear et Layers of Fear 2, ainsi que tous les DLC, y compris l’extension qui donnera une nouvelle perspective sur le scénario de Layers of Fear, et l’histoire inédite de The Writer.

Layers of Fear sortira le 15 juin prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam). Une démo est disponible sur la plateforme de distribution de Valve jusqu’au 22 mai prochain.