Le remake du jeu horrifique Layers of Fear dévoile son gameplay

Bloober Team dévoile 11 minutes de gameplay de son remake de Layers of Fear, un jeu réécrit sous le moteur Unreal Engine 5 pour faire vraiment peur.

Le studio Bloober Team a offert aux joueurs un aperçu très complet de sa collection retravaillée Layers of Fear. Cette dernière comprend le jeu Layers of Fear original, Layers of Fear 2, toutes les extensions de ces deux jeux ainsi qu’un tout nouveau chapitre inédit qui promet de donner aux fans “une nouvelle perspective” sur l’histoire du premier jeu. Tous les événements de la série seront interconnectés avec l’aide d’un tout nouveau personnage, L’Écrivain, qui est au centre de la vidéo de gameplay de pas moins de 11 minutes qui nous intéresse aujourd’hui.

La vidéo en question nous montre L’Écrivain en pleine exploration d’un phare des plus lugubres. Il ne faut évidemment pas attendre longtemps avant qu’il ne commence à se passer des choses qui font vraiment peur. Votre lanterne est un outil de défense ô combien important contre toutes ces choses qui peuvent arpenter la nuit. Et vous en aurez aussi besoin pour résoudre des énigmes diverses et révéler de nombreux secrets.

Un jeu réécrit sous le moteur Unreal Engine 5 pour faire vraiment peur

Bloober Team a retravaillé les jeux Layers of Fear en utilisant le moteur de rendu Unreal Engine 5. En conséquence, les effets visuels sont aussi réussis qu’ils sont inquiétants, ce qui est une très bonne chose pour ce genre de jeu. Ce qui devrait aussi en faire crier plus d’uns au fil de leur progression. Le studio a utilisé des outils et technologies modernes comme le système Lumen, le ray-tracing, le HDR et l’éclairage volumétrique pour tenter de rendre les jeux aussi réalistes et vivants que possible.

Vous pourrez explorer Layers of Fear et plonger comme il se doit dans ses effets effrayants lorsque le jeu arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en juin prochain. Dans le même temps, Bloober Team travaille aussi sur un remake de Silent Hill 2.