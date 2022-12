Immortals of Aveum, un jeu de tir magique solo développé sur Unreal Engine 5

Le nouveau FPS avec de la magie conçu par les créateurs de Call of Duty et de Dead Space.

Développé par Ascendant Studios, Immortals of Aveum se déroule dans un univers fantastique original, englouti par la magie, en proie à des conflits et au bord de l’oubli. Des informations plus précises sur l’histoire seront communiquées dès l’année prochaine.

We’re excited to announce we’ve joined forces w/ @EA Originals to release our debut title, @ImmortalsAveum, a single-player, first-person magic shooter that we hope players will never forget!

Read on for a glimpse into our partnership with EA and our game https://t.co/j646HCsOvC

— Ascendant Studios (@AscendantStudio) December 9, 2022