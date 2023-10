L'application Outsidify de Bastle permet de capter et transformer des sons depuis votre smartphone. Parfaite pour les créateurs de sons d'ambiance.

Le fabricant d’accessoires audio Bastle vient de lancer une application iOS baptisée Outsidify qui permet de capter et transformer de l’audio directement depuis les haut-parleurs et le microphone de l’iPhone. Malgré son nom, l’app est très sympathique, permettant aux utilisateurs d’explorer les bruits ambiants environnants pour créer des paysages sonores tout à fait uniques.

Une fois l’audio capturé via l’app, vous pouvez utiliser la création de Bastle pour réaliser un ensemble harmonieux ou au discordant, manipuler les réponses, appliquer des filtres de résonance et plus. Vous pouvez aussi utiliser votre bouche, en parlant directement dans le microphone, pour créer votre propre filtre de résonance.

De plus, il est possible de capturer des réponses impulsives avec n’importe quoi. Bastle prend une tasse de café ou un tuyau comme exemple. Celles-ci peuvent ensuite être utilisées dans d’autres sources audio pour créer des réverbes personnalisées et autres, via un DAW ou un appareil tiers. Le seul inconvénient, ici, c’est que le téléphone doit pouvoir être contenu dans l’objet ou l’espace qu’il veut capturer. Impossible donc d’avoir une réponse impulsive depuis l’intérieur d’un rouleau de papier toilette, par exemple.

Le lecteur media intégré permet de réaliser des boucles et d’ajuster le début et la fin. Il y a aussi un slider pour la vitesse, de 1/4 à 4x, et une fonction de rognage. En ce qui concerne l’enregistrement en lui-même, le fichier produit est un .wav dont il est, là aussi, d’ajuster le début et la fin. Vous pouvez aussi faire correspondre les vitesses d’enregistrement, pour que la vitesse enregistrée corresponde automatiquement au tempo défini dans le lecteur tout en préservant le ton. Et bien sûr, il y a un compte à rebours pour que vous puissiez tout placer correctement avant que l’app ne commence l’enregistrement.

La transformation de l’audio peut aussi être ajustée sur différents aspects, dont le ton et la puissance. Il est même possible d’ajuster le délai entre le microphone et le bloc de traitement.

Outsidify est une application exclusive à iOS vendue 6,99 € sur l’App Store. C’est une app unique pour Bastle, l’entreprise fabricant normalement des gadgets comme le synthétiseur portable Kastle sur batterie, ou encore le sampler granulaire Microgranny Monolith et le mixer portable Bestie.