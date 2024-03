L’application de courrier Proton pour Windows et macOS sort de sa version bêta et est disponible dès maintenant

Une application Linux sera prochainement lancée en version bêta.

Tl;dr Proton lance son application mail de bureau pour Windows et macOS.

L’interface de l’application ressemble à celle des autres services de messagerie modernes.

L’application est disponible pour tous les utilisateurs Proton payants.

Un essai de deux semaines est offert pour les non-clients.

Proton étend son éventail de services avec une nouvelle application de bureau

Étant reconnu pour son engagement envers la protection de la vie privée, Proton continue de développer son offre avec une multitude d’outils en ligne : mail, calendrier, stockage en ligne, gestionnaire de mots de passe et plus encore. Aujourd’hui, la compagnie annonce le lancement officiel de son app de mail de bureau pour les systèmes d’exploitation Windows et macOS.

Une application sur-mesure pour une expérience utilisateur optimale

Si vous avez déjà utilisé Proton Mail, ou n’importe quel client de messagerie moderne, vous ne serez pas surpris par l’interface de cette nouvelle application. Elle offre une vue en trois volets typique, avec les dossiers à gauche, la liste des messages au centre et un aperçu du contenu des messages à droite. À l’instar de Gmail, un rail à droite de l’écran donne accès à vos contacts et votre calendrier, qui se dévoilent lorsque vous cliquez sur leurs icônes. Bien entendu, pour plus de détails, il est possible de passer de la vue mail à la vue calendrier en un clic.

Il est important de mentionner que Proton Drive et Proton Pass disposent également de leurs propres applications de bureau, mais Proton a choisi de les maintenir séparées de l’application de mail et de calendrier, ce qui est logique compte tenu de la nature distincte de ces outils.

D’abord un essai, ensuite un abonnement

Si vous ne souscrivez pas actuellement à Proton Mail, l’entreprise vous offre la possibilité d’essayer la nouvelle application pendant deux semaines. Passé ce délai, vous devrez opter pour un abonnement afin de continuer à l’utiliser. Le plan Mail Plus est offert à 4$ par mois pour un abonnement annuel, mais vous pouvez également opter pour le plan Proton Unlimited à 10$ par mois, qui comprend 500 Go de stockage —au lieu de 15 Go pour le plan Mail Plus— ainsi que Proton Drive, Pass et VPN.

Cette nouveauté démontre une fois de plus la volonté de Proton de proposer des services toujours plus performants et adaptés aux besoins de sa clientèle.