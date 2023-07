L'application ChatGPT est désormais disponible sur Android. Voilà qui devrait aider à populariser encore l'IA générative.

OpenAI tient sa parole. Comme promis, l’entreprise vient de publier son app ChatGPT pour Android. Tout comme la version iOS, vous pouvez parler avec l’IA générative pour obtenir des conseils, des réponses et d’autres contenus utiles. Vous pouvez faire des requêtes vocales en utilisant la reconnaissance vocale d’OpenAI, synchroniser votre historique de discussions entre vos appareils et exporter vos données. Seul manque, à l’heure actuelle, les extensions.

Les abonnés ChatGPT Plus peuvent aussi choisir entre les modèles de langage GPT-3.5 et GPT-4 selon leur volonté. Quelle que soit l’offre que vous utilisez, il vous faut un appareil sous Android 6.0 ou ultérieur pour profiter de l’app.

Voilà qui devrait en tous les cas rendre ChatGPT plus accessible, particulièrement dans les pays où Android domine et où les PC sont moins répandus. L’app est disponible sur iPhone depuis le mois de mai et avait été mise à jour quelque temps plus tard pour prendre en charge l’iPad.

Comme avec Bing Chat, basé sur GPT-4, Bard et d’autres systèmes d’IA conversationnelle, nous ne saurions vous conseiller de “croire” tout ce que vous l’IA vous annonce. La technologie est encore sujette aux “hallucinations”, lesquelles peuvent entraîner de fausses affirmations, une logique contextuelle déficiente et d’autres éléments peu ou pas fiables. ChatGPT est plus utile comme point de départ pour une tâche de conception, vous n’avez alors plus qu’à vérifier ses dires et étoffer. Ou pour des missions créatives lorsque vous n’avez pas absolument besoin de précision et de vérité.

OpenAI a grandement aidé à populariser l’IA générative via des outils comme ChatGPT, mais cela a aussi conduit l’industrie à beaucoup s’inquiéter et à attirer l’attention des politiques. De nombreux experts s’inquiètent que ces technologies puissent prendre le contrôle ou promouvoir de fausses informations. OpenAI lui-même essaie de réduire les risques d’une telle IA intelligente. Les gouvernements, eux, font déjà pression pour un développement responsable et un vrai cadre légal.