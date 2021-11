L’App Tracking Transparency d’Apple aurait déjà coûté 10 milliards de dollars aux media sociaux

L'App Tracking Transparency d'Apple serait finalement assez efficace, la fonctionnalité aurait déjà coûté près de 10 milliards de dollars aux plates-formes sociales

Lorsqu’Apple a déployé sa fonctionnalité App Tracking Transparency, les plates-formes de media sociaux comme Facebook ont exprimé leurs craintes, expliquant notamment comment cela allait affecter leurs revenus publicitaires. Il s’avère aujourd’hui que ces craintes étaient bel et bien justifiées. Si l’on en croit un rapport de The Financial Times, la fonctionnalité aurait à ce jour déjà coûté à ces entreprises pas moins de 10 milliards de dollars.

C’est en tous les cas ce qui ressort d’un entretien entre le medium américain et la société spécialisée dans la publicité numérique Lotame. Si l’on en croit les déclarations de Lotame, les revenus publicitaires de Facebook, YouTube, Twitter et Snap sont en baisse de 12 % durant les troisième et quatrième trimestres, ce qui représenterait un montant de 9,85 milliards de dollars.

Le COO de Lotame, Mike Woosley, suggère aussi que la fonctionnalité en question a rendu les publicités moins efficaces. Il met en avant l’exemple d’une marque de sous-vêtements qui cible d’ordinaire davantage les hommes. Jusqu’à présent, l’entreprise dépensait 5 $ pour une publicité ciblant 1 000 hommes, mais avec dans la mesure où cette fonctionnalité d’anti-tracking vient obscurcir les données des utilisateurs, les entreprises doivent dépenser deux fois plus d’argent parce qu’elles ne savent pas si ces 1 000 personnes ciblées sont toujours des hommes ou non.

Les sociétés doivent donc désormais cibler 2 000 personnes dans l’espoir d’en avoir au moins 50 % qui correspondent à leur cible démographique. Ceci étant dit, il est intéressant de noter que ce rapport suggère que l’App Tracking Transparency est si efficace alors que, le mois dernier, une précédente étude laissant entendre presque tout le contraire, à savoir que cette fonctionnalité de la firme de Cupertino ne changeait pratiquement rien. Qui a tort, qui a raison ? Il faudra attendre des chiffres officiels, si tant est que les plates-formes sociales décident d’en révéler…