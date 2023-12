L’actrice présumée de Sue Storm s’exprime sur les rumeurs de casting des Quatre Fantastiques dans le MCU

L'actrice supposée jouer Sue Storm dans Les Quatre Fantastiques reconnaît la probabilité de faire ses débuts dans l'univers cinématographique Marvel, suscitant des interrogations sur la distribution du film de la Phase 5. Quels autres acteurs pourraient nous surprendre dans ce volet ?

Les spéculations autour du casting du prochain Les Quatre Fantastiques de Marvel sont à leur comble. Jodie Comer, l’actrice de Killing Eve, est l’un des noms les plus cités pour incarner Sue Storm, aussi connue sous le nom de la Femme Invisible. Cependant, l’actrice britannique a récemment fait des commentaires qui laissent planer le doute sur sa participation.

Lors d’une interview avec THR, Jodie Comer a été interrogée sur les rumeurs concernant son éventuelle participation à Les Quatre Fantastiques. Voici sa réponse :

“C’est drôle, car même des amis et de la famille me demandent si je participe à tel ou tel projet. Et je réponds non. Les rumeurs qui circulent ne sont pas forcément en adéquation avec ce qui m’intéresse actuellement. Cependant, je ne les rejette pas catégoriquement, car qui sait où je serai ou ce que je voudrai faire dans quelques années. Les gens changent, leurs intérêts changent. Alors c’est toujours fascinant, et parfois, je me demande d’où elles viennent.”