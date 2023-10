La Xbox permet désormais d'appairer une manette sans toucher à la console. De nombreuses fonctionnalités d'accessibilité font leur apparition.

Microsoft vient d’ajouter de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour les joueurs Xbox sur console et PC. Parmi celles-ci, le remapping de touches de clavier via une manette, des raccourcis d’accessibilité plus faciles à atteindre et une nouvelle section dans le Microsoft Store. Par ailleurs, tout le monde pourra désormais configurer une nouvelle manette sans devoir se lever pour aller appuyer sur un bouton de la console.

La Xbox permet désormais d’appairer une manette sans toucher à la console

L’appairage d’une manette sans fil ne nécessite plus en effet de contact direct avec la console. “Depuis le confort d’un canapé, d’un fauteuil roulant, d’un lit d’hôpital, etc., les joueurs peuvent désormais mettre leur console en mode appairage en utilisant une télécommande Xbox, une commande vocale de l’assistant numérique ou une manette déjà appairée pour connecter une nouvelle manette sur leur console”, écrit l’entreprise dans un post de blog. Un document d’aide en ligne vient détailler les différentes étapes.

Microsoft annonçait aussi que “pratiquement 90 touches de clavier” pourront désormais être réassignées vers les manettes Xbox Adaptive Controller et Elite Series 2. L’idée est de faciliter la vie aux personnes souffrant de handicap en leur permettant de jouer à des jeux qui ne prennent en charge que le combo clavier / souris. Le géant américain donne en exemple la reprogrammation de la gâchette gauche pour Ctrl + C pour copier des textes.

De nombreuses fonctionnalités d’accessibilité font leur apparition

De plus, la firme de Redmond simplifie les étapes nécessaires pour accéder aux options dans le menu d’Accessibilité de la Xbox. À partir d’aujourd’hui, la Xbox Game Bar sur Windows permettra d’accéder aux paramètres d’accessibilité via des widgets. “Dans les nouveaux widgets Xbox, vous trouverez des contrôles pour le visuel et l’audio permettant de personnaliser votre expérience de jeu PC selon vos préférences et vos besoins”, écrit Microsoft. Une fois la fonctionnalité déployée, vous trouverez les options d’accessibilité via le bouton paramètres pour “tous les nouveaux widgets Xbox dans la Game Bar”.

Trouver des jeux pensés et conçus pour les personnes souffrant de handicap sera aussi plus facile. Le store Xbox dispose désormais d’une section dédiée à l’accessibilité, permettant de retrouver les titres avec des tags correspondant aux différentes options existantes. Ces options avaient été lancées en 2021 et elles étaient arrivées dans l’app Windows et le web store il y a quelques mois.

Enfin, Microsoft partage la vidéo ci-dessus mettant en avant comment le programme Adaptive Gaming au Craig Hospital d’Englewood, CO, permet à des joueurs souffrant de handicap de (re)découvrir le jeu vidéo.