La version remasterisée de Quake II est désormais disponible sur PC et consoles. Des améliorations et des nouveautés, pour découvrir ou redécouvrir ce jeu culte de 1997.

Les rumeurs étaient avérées : Bethesda a annoncé une version améliorée de Quake II. Et mieux encore, vous pouvez y jouer dès à présent sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Cette édition améliorée est proposée sur Game Pass sur PC, console et Xbox Cloud Gaming. Celles et ceux qui possèdent le jeu original sur GOG ou Steam y ont droit gratuitement.

Nightdive Studios a travaillé avec Bethesda pour moderniser ce jeu de tir à la première personne de 1997 d’id Software. Vous pourrez refaire la campagne solo ou vous y essayer pour la toute première fois avec la bande-son originale de Sonic Mayhem et tout un tas d’autres améliorations. Les graphismes ont aussi été revus pour prendre en charge les écrans larges, le 120 Hz et la 4K.

Du contenu qui avait été retiré du jeu original est de retour dans cette édition améliorée de Quake II, laquelle inclut aussi le portage Nintendo 64. Vous pourrez plonger dans les extensions originales – Mission Pack: The Reckoning et Mission Pack: Ground Zero – qui proposent plus de 30 niveaux solo et 20 maps pour le multijoueur.

Il y a aussi une toute nouvelle extension intitulée Call of the Machine. Le studio MachineGames, à qui l’on doit Wolfenstein: The New Colossus et qui travaille actuellement sur un jeu Indiana Jones, a créé 28 niveaux de campagne supplémentaire et une toute nouvelle map deathmatch.

Du côté du multijoueur, l’écran partagé est de la partie, avec de la co-op en local ou en ligne jusqu’à quatre joueurs. Vous pouvez vous y affronter en deathmatch, team deathmatch et capture de drapeau jusqu’à 16 joueurs.

Le crossplay complet est aussi proposé, sur toutes les plateformes. Ceci étant dit, si vous êtes sur PC et que vous souhaitez rejoindre une partie avec des amis sur console ou via le cloud, il vous faudra une manette. Cette décision a été prise pour supprimer l’avantage à la visée du clavier et de la souris.

Enfin, un certain nombre de nouveautés ont été introduites pour faire de Quake II un jeu plus accessible. Les joueurs recevront une notification sur le sujet après avoir installé le jeu. Parmi les paramètres ajoutés, le contraste élevé, la transcription des chats vocaux, des options de remapping des contrôles, l’aide à la visée et la possibilité de basculer automatiquement sur l’arme que vous venez de ramasser.