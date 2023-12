La timeline officielle de Zelda après TOTK : vers une fin définitive ?

Il semble impossible d'intégrer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dans la chronologie officielle de la franchise, ce qui complique grandement l'évolution de l'histoire. Comment cela pourrait-il affecter les prochains opus de Zelda ?

Tl;dr The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bouleverse la chronologie de Zelda.

TOTK contredit plusieurs aspects de la chronologie officielle.

Le placement de Tears of the Kingdom dans la chronologie de Zelda est difficile à déterminer.

TOTK pourrait représenter une nouvelle chronologie dans la chronologie de Zelda.

Un défi pour la chronologie de Zelda

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom semble brouiller les cartes de la chronologie officielle de la franchise Zelda développée par Nintendo. En effet, TOTK et Breath of the Wild font référence à l’ensemble de la franchise, rendant difficile leur placement dans la chronologie de la série. De plus, l’histoire de TOTK semble contredire plusieurs aspects du canon établi précédemment.

Une place incertaine dans la chronologie

La chronologie officielle de Zelda, établie par Nintendo après Skyward Sword, se divise en trois branches, chacune représentant une issue différente des événements d’Ocarina of Time. Avec des références contradictoires à ces chronologies, BOTW pourrait se situer à la fin des trois branches. Cependant, la place de TOTK dans la chronologie est plus difficile à déterminer.

Des contradictions flagrantes

En effet, beaucoup d’éléments de l’histoire et de l’intrigue de Tears of the Kingdom sont totalement nouveaux et semblent contredire cette interprétation. Par exemple, les Zonai sont présentés dans TOTK comme les fondateurs de Hyrule, ce qui entre en conflit avec l’état des choses montré dans Skyward Sword. L’existence du roi Rauru semble donc contredire la chronologie du canon existant, rendant impossible une mise à jour cohérente de la chronologie existante.

Une nouvelle chronologie pour Zelda ?

Il est tout aussi simple d’expliquer ces problèmes avec BOTW et TOTK en représentant une toute nouvelle chronologie, une qui incorpore divers aspects des jeux précédents en tant que mythes et légendes. Cependant, le fait que Link puisse trouver des armures basées sur plusieurs de ses incarnations passées et des ennemis dans The Legend of Zelda:Tears of the Kingdom, ainsi que d’autres artefacts comme le masque de Majora, suggère qu’au moins une version des événements des trois chronologies s’est produite avant le jeu.