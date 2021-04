La tablette Samsung avec un écran qui se plie en trois pourrait arriver en 2022

Les technologies d'écran pliable sont encore jeunes et les fabricants d'appareils électroniques leur cherchent de vrais cas pratiques. Samsung pourrait lancer bientôt une tablette avec un écran qui se plie en trois.

Si les technologies d’écran pliable sont aujourd’hui effectivement disponibles sur le marché, elles sont encore très jeunes. Donc largement perfectibles. Et on leur cherche encore de vrais cas pratiques intéressants. Ce qui est finalement le plus important pour espérer se démocratiser dans nos appareils. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Samsung s’y emploie. Le géant sud-coréen pourrait lancer bientôt une tablette dotée d’un écran qui se plie en trois.

Samsung pourrait lancer une tablette qui se plie en trois

Ces dernières années, Samsung a beaucoup œuvre pour promouvoir les smartphones avec écran pliable. Une fois l’écran déplié, le téléphone devient en quelque sorte une tablette, dans ses dimensions tout du moins. Cela étant dit, il semblerait que le géant sud-coréen lorgne désormais sur des tablettes avec écran pliable. Pour des tablettes qui se transformeraient en tablettes plus grandes encore.

Cette Samsung Galaxy Z Fold Tab verrait le jour début 2022

Un premier appareil de ce genre serait en préparation dans ses laboratoires et pourrait même voir le jour en 2022. C’est en tous les cas ce que rapporte un article de GizmoChina en partenariat avec le leakster Yogesh. Selon cette source, Samsung travaillerait sur une tablette qui se plie en trois et qui pourrait être commercialisée durant le premier trimestre 2022. Cet appareil pourrait par ailleurs être baptisé Samsung Galaxy Z Fold Tab, ce qui serait assez logique étant donné les noms donnés aux précédents smartphones dotés d’un écran pliable et à la gamme de tablettes Samsung existante.

Impossible, pour l’heure, de savoir à quoi cette tablette pourrait ressembler. Elle pourrait adopter un design à plusieurs “couches” d’écrans ou elle pourrait s’ouvrir comme un livre. Le rapport affirme par ailleurs que Samsung lancera un S Pen hybride, lequel fera ses débuts avec le Galaxy Z Fold 3 et que ce stylet serait aussi proposé avec cette Galaxy Z Fold Tab.

Voilà en tous les cas une idée intéressante. Cela étant dit, avec un écran potentiellement plus grand encore, il faudra très certainement s’attendre à une facture élevée, très élevée.