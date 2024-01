La serrure intelligente Visage de Lockly peut déverrouiller les portes en scannant votre visage

Annoncé lors du CES 2024, cet article sera en vente cet été au prix de 350 $. Cela vous intrigue-t-il ?

Tl;dr Lockly a dévoilé une serrure à reconnaissance faciale appelée Visage au CES 2024.

Visage peut enregistrer jusqu’à 100 profils et fonctionne en un second et demi.

Elle est compatible avec les appareils Apple, Google Assistant et Amazon Alexa.

Lockly a également annoncé le Matter Link Hub, un dispositif de gestion des serrures.

Décryptage de Visage : La future serrure intelligente de Lockly

Avec les avancées technologiques actuelles, le futur de la sécurité domiciliaire ne semble plus qu’à un pas. À l’occasion du CES 2024, l’entreprise Lockly a révélé son dernier bijou technologique : une serrure intelligente à reconnaissance faciale nommée Visage. L’objectif de cette innovation ? Rendre l’accès à nos maisons plus simple, plus rapide et toujours plus sûr.

Une technologie de pointe pour une sécurité optimale

L’une des principales caractéristiques de “Visage” est ses capteurs infrarouge de haute résolution (2MP), qui lui permettent de reconnaître votre visage dans un rayon de 2,6 pieds. Incroyablement rapide, Visage peut déverrouiller votre porte en seulement un second et demi. De plus, cette serrure futuriste a la capacité de stocker jusqu’à 100 profils, idéal pour les propriétaires de locations saisonnières.

Compatibilité sans frontières

Outre une utilisation indépendante, grâce à son lecteur biométrique 3D, Visage offre aussi une comptabilité avec Apple’s Home Key, iPhone et Watch. Cet appareil fait également partie de la série Zeno de Lockly, centrée sur l’intégration des dispositifs Apple. Néanmoins, la technologie Visage est aussi compatible avec le Google Assistant et Amazon Alexa.

Le futur des serrures intelligentes

Lockly envisage de lancer cette nouvelle technologie pendant cet été pour un coût de $350. Ce prix peut sembler élevé, mais il reflète bien l’investissement technologique déployé. En parallèle, Lockly a aussi présenté le “Matter Link Hub”, un appareil qui assure la gestion des anciens dispositifs de l’entreprise depuis votre Apple Home.