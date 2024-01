Le support Pro iPhone de Belkin suit vos mouvements grâce à l’Apple’s DockKit

Présenté lors du CES 2024, cet accessoire à 180$ est le premier à exploiter la nouvelle plateforme de la firme de Cupertino.

Tl;dr Belkin a lancé un nouveau chargeur sans fil rotatif et inclinable.

Cet appareil utilise le DockKit d’Apple pour se connecter directement à un iPhone.

Il sert également de support motorisé pour les appels vidéos et les réseaux sociaux.

Belkin a également présenté d’autres chargeurs à la CES 2024.

Un chargeur révolutionnaire signé Belkin

En prélude à la CES 2024, Belkin a dévoilé un nouveau concept de chargeur sans fil. Et pas n’importe quel chargeur : la société a créé un équipement innovant qui peut se déplacer pour vous suivre dans une pièce. Baptisé Auto-Tracking Stand Pro, ce gadget est le premier à exploiter le DockKit d’Apple qui lui permet de se connecter directement à un iPhone sans nécessité d’une application tierce.

Un support pour rester dans le cadre

Le socle de ce support est équipé de motorisations lui permettant de pivoter à 360 degrés autour de sa base et d’incliner de 90 degrés le bras MagSafe. Equipé du NFC, le support se connecte immédiatement à votre iPhone 12 ou modèle ultérieur. Le Stand Pro est compatible avec n’importe quelle application de caméra, y compris FaceTime, Instagram et Microsoft Teams. Ainsi, en plein appel vidéo ou durant une activité sur les réseaux sociaux, l’équipement ajuste automatiquement son emplacement pour vous maintenir dans le cadre.

Un dispositif polyvalent

Bien plus qu’un support, le Stand Pro est également un chargeur. Il offre une capacité de charge allant jusqu’à 15 watts en charge rapide sans fil. Sans oublier sa fonction d’alimentation par batterie qui lui confère une autonomie de cinq heures. Belkin a pensé à tout : un bouton permet de désactiver le suivi, histoire de ne pas se faire suivre comme un forcené quand on veut simplement recharger son téléphone. De plus, un LED indique si le suivi est activé.

Malgré son prix élevé de 180$, il faut souligner que c’est le premier tracker motorisé à intégrer le DockKit d’Apple. Belkin a d’ailleurs dévoilé d’autres chargeurs lors de la CES 2024, notamment le BoostCharge Pro 3-en-1 Magnetic Stand et le BoostCharge Pro Magnetic Power Bank.