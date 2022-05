La série TV Willow débarque sur Disney+ le 30 novembre

La série TV Willow arrive sur Disney+ le 30 novembre prochain. Warwick Davis reprend son rôle culte, plus vieux, plus expérimenté.

Les reboots et autres remakes sont monnaie courante depuis de nombreuses années maintenant à Hollywood. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a de quoi faire. Les années 1980 et 1990 regorgent de films et de séries à succès qui peuvent être plus ou moins remis au goût du jour. Les projets de ce genre sont déjà nombreux, avec une certaine réussite. Disney+ travaille par exemple sur une série TV Willow.

La série TV Willow arrive sur Disney+ le 30 novembre prochain

La plate-forme de streaming Disney+ est enfin prête à partager davantage de détails concernant son revival de Willow. Le géant américain a révélé que sa série TV, baptisée simplement Willow, arrivera le 30 novembre prochain. Le teaser qui accompagne cette annonce ne montre pas grand-chose, c’est le moins que l’on puisse dire, mais l’on peut voir un vieux Willow Ufgood revenir pour sauver une future impératrice des griffes du mal. Notre héros se joindra à une bande d’aventuriers des plus éclectiques, mais cette fois, il semble avoir bien davantage d’expérience que dans le film de 1988.

Warwick Davis reprend son rôle culte, plus vieux, plus expérimenté

Pour cette série, Warwick Davis reprend son rôle de Willow. Plusieurs acteurs bien connus complètent ce casting, avec notamment Ellie Bamber (Le Serpent, sur Netflix) et Erin Kellyman (Solo et Falcon et le Soldat de l’hiver). Jon Chu devait, à l’origine, réaliser cette série, mais l’homme a finalement été remplacé par plusieurs réalisateurs à cause des restrictions liées à la pandémie. À noter, le réalisateur du film Willow, Ron Howard, est impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif.

Cette annonce survient juste après que Disney a partagé de nombreuses informations concernant ses prochaines séries Star Wars, Andor et Skeleton Crew. L’entreprise n’a pas peur d’évoquer ainsi ses projets Disney+ bien à l’avance. Le service continue de multiplier les productions originales pour attirer toujours davantage d’utilisateurs dans ses filets et cela passe aussi par les reboots d’anciennes licences plus ou moins cultes.