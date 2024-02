La saison 5 de The Boys semble confirmée avant même la diffusion de la saison 4

La série télévisée The Boys de Sony Pictures Television devrait être renouvelée prochainement par Amazon Prime Video pour une cinquième saison.

Tl;dr Le tournage de la saison 5 de The Boys devrait bientôt commencer.

De nouveaux personnages arrivent dans la saison 4 de The Boys.

La saison 4 pourrait voir Homelander entrer en politique.

Eric Kripke, le showrunner de The Boys, tease une saison 5.

Une cinquième saison pour The Boys ?

Selon une récente mise à jour, la célèbre série satirique de super-héros The Boys, diffusée sur Amazon Prime Video, pourrait avoir été renouvelée pour une cinquième saison. Le tournage devrait d’ailleurs démarrer très prochainement.

Que nous réserve la saison 4 de The Boys ?

En attendant la confirmation officielle de cette cinquième saison, la saison 4 de The Boys devrait faire son apparition en 2024. Les épisodes à venir reprendront l’histoire là où la troisième saison s’est arrêtée, se concentrant sur les conséquences du meurtre d’un manifestant par Homelander en public.

Parmi les nouveautés de cette saison, nous retrouverons plusieurs nouveaux membres du casting, dont Jeffrey Dean Morgan, connu pour son rôle dans The Walking Dead.

Homelander en politique ?

Le trailer de la saison 4 de The Boys laisse entrevoir que Homelander, interprété par Antony Starr, pourrait se lancer en politique. Une voix off semble le conseiller sur l’utilité de diviser les gens pour mieux régner. De plus, le trailer dévoile aussi la campagne présidentielle de Robert Singer et Victoria Neuman, évoquée à la fin de la saison 3 et poursuivie dans le spin-off Gen V.

Nouveaux visages et intrigues

La saison 4 de The Boys accueillera aussi de nouvelles têtes telles que Firecracker, interprétée par Valorie Curry, et Sister Sage, incarnée par Susan Heyward. Eric Kripke, le showrunner de la série ayant déjà travaillé avec Jeffrey Dean Morgan sur Supernatural, ce dernier semble destiné à jouer un partenaire de Butcher.