La Saison 4 de The Mandalorian en suspens suite à l’annonce d’un film

Une incertitude plane sur la saison 4 de The Mandalorian

Le destin de la saison 4 de The Mandalorian est devenu incertain suite à l’annonce récente du film The Mandalorian & Grogu. Les rapports suggèrent que la réalisation de la prochaine saison télévisée n’est pas garantie, laissant les fans de Star Wars dans le flou.

L’avenir de la série dépend du succès du film

Selon THR, les scripts de la saison 4 de The Mandalorian avaient été achevés avant la grève d’Hollywood de l’année dernière. Désormais, le sort de la prochaine saison de la série télévisée Star Wars sera déterminé par le succès du film The Mandalorian & Grogu. Si le film est un succès, l’histoire de Din Djarin et de Grogu se poursuivra probablement dans des suites cinématographiques plutôt que dans des épisodes télévisés.

Des rumeurs de conclusion de la saison 4

Une autre rumeur circule selon laquelle The Mandalorian & Grogu servirait de final pour une saison 4 de six épisodes de The Mandalorian. Cependant, cette information reste loin d’être confirmée à ce stade.

Dave Filoni, quant à lui, assiste Jon Favreau, le réalisateur du film, dans l’écriture des nouveaux scripts. Cette collaboration est probablement liée à leur volonté de relier The Mandalorian & Grogu au prochain film de Filoni, The Mandalorian-era culmination movie.