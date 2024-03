La Saison 2 de The Last Of Us doit se souvenir d’une menace terrifiante oubliée dans la Saison 1

La première saison de "The Last of Us" a introduit un élément brillant qui a malheureusement été rapidement mis de côté. Toutefois, la deuxième saison pourrait bien le réintégrer et l'exploiter davantage. Qu'est-ce que cela pourrait-il être ?

Tl;dr The Last of Us Saison 2 pourrait exploiter un élément laissé de côté.

L’ajout à l’histoire pourrait rendre la série plus effrayante.

Le réseau de Cordyceps souterrain a été sous-utilisé en saison 1.

La saison 2 pourrait corriger cette omission et augmenter la tension.

Un renouveau terrifiant pour la saison 2 de The Last of Us

La première saison de The Last of Us a introduit un élément brillant, mais rapidement délaissé. La deuxième saison pourrait cependant le ramener sur le devant de la scène, et l’utiliser de manière encore plus efficace. Dans ce nouveau chapitre, les acteurs pourraient se retrouver face à un combat pour la survie encore plus redoutable dans ce monde post-apocalyptique. L’ajout à l’histoire n’a pas été exploité longtemps, mais il est nécessaire qu’il revienne pour la deuxième saison de l’adaptation en live-action de la célèbre série de jeux vidéo. Son retour serait non seulement bénéfique pour l’intrigue, mais il pourrait aussi être justifié par diverses raisons scénaristiques.

Le réseau de Cordyceps souterrain, une arme sous-exploitée

Dans la première saison de The Last of Us, l’épisode 2, “Infected”, présente un réseau souterrain de champignons interconnectés qui, lorsqu’ils sont touchés, peuvent alerter les Infected de la présence d’un humain. Malgré une description brillante et bien pensée, ce réseau de Cordyceps n’est mentionné et montré que dans les premiers épisodes de la première saison, avant de disparaître complètement.

La non-exploitation du réseau au-delà des premières étapes de la saison 1 est regrettable. L’un des plus grands reproches faits à la première saison de The Last of Us est que le nombre d’Infected dans la série était plutôt faible. Même si le récit est indéniablement centré sur les personnages, il serait absurde de nier que la présence des Infected constitue également une grande part de l’attrait de la franchise.

Le réseau de Cordyceps, un ajout qui fait la différence

Le réseau de Cordyceps souterrain avait le potentiel d’être l’un des plus grands ajouts à la série télévisée, car il n’apparaissait pas du tout dans le jeu. Malgré des Infected qui ressemblent et agissent de la même manière dans les jeux et la série, certains éléments du canon ont été modifiés lors du processus d’adaptation. Par exemple, la manière dont l’infection de Cordyceps a commencé dans la série télévisée The Last of Show est expliquée par une contamination de la chaîne alimentaire, tandis que le jeu utilise des spores aériennes pour propager l’infection. Quelle que soit la variante de l’origine des Infected, le réseau ajoutait un nouveau niveau de peur aux obstacles morts-vivants tout en gardant les choses fraîches pour les fans existants de la franchise – même si l’attention qui lui était accordée était de courte durée.