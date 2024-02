La saga complète de Dragon Ball débarque sur Crunchyroll en VO et VF

La plateforme de streaming Crunchyroll va diffuser toutes les séries animées Dragon Ball pour les résidents du Royaume-Uni et de la France.

Tl;dr La franchise Dragon Ball sera bientôt disponible en France et au Royaume-Uni.

Crunchyroll diffusera toutes les séries Dragon Ball de Toei Animation.

de Toei Animation. Plus de 800 épisodes seront disponibles à partir du 9 février prochain.

La nouvelle série Dragon Ball Daima sortira à l’automne 2024.

Dragon Ball à Dragon Ball Super : revivez la franchise de Toei Animation sur Crunchyroll

La célèbre franchise d’anime japonaise, Dragon Ball, va bientôt être plus accessible pour les fans en France et au Royaume-Uni. Toutes les aventures de Goku seront disponibles en streaming sur la plateforme Crunchyroll, permettant ainsi à de nombreux fans européens de rattraper chaque épisode de la franchise, de Dragon Ball à Dragon Ball Super.

L'intégrale de Dragon Ball en VO et VF sur Crunchyroll. Oui, oui, vous avez bien lu. 🔥 Série originale dès le 9 février, la suite prochainement ! ⭐️ pic.twitter.com/62S6YgMEzl — Crunchyroll FR ✨ (@Crunchyroll_fr) February 5, 2024

Une diffusion facilitée grâce à Crunchyroll

Crunchyroll, la plateforme de streaming, a permis à d’innombrables fans de découvrir des histoires inspirantes et épiques auparavant inaccessibles. Les habitants du Royaume-Uni et de la France pourront désormais profiter de chaque épisode de la franchise à partir du premier anime Dragon Ball le 9 février prochain.

Plus de 800 épisodes de Dragon Ball à portée de clic

La franchise compte cinq séries différentes, réunissant plus de 800 épisodes adaptés du manga Dragon Ball d’Akira Toriyama. Chaque série commence à être diffusée sur Crunchyroll dans le courant du mois, avec Dragon Ball Z Kai en dernier le 29 mars prochain.

De nouvelles aventures en perspective

En plus de ces séries classiques, une nouvelle série intitulée Dragon Ball DAIMA est prévue pour l’automne 2024 et sera très probablement disponible sur Crunchyroll. Cette nouvelle série promet de nouvelles transformations incroyables et des adversaires de niveau cosmique qui ne manqueront pas de captiver un nouveau public.