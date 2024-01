Le retour émouvant du chanteur original de Dragon Ball pour DAIMA

Connu pour avoir chanté le premier générique de Dragon Ball, Hiroki Takahashi a confirmé qu'il prêtera de nouveau sa voix pour la chanson d'ouverture de Dragon Ball DAIMA, la nouvelle série animée de Katsuyoshi Nakatsuru pour Toei Animation.

Dragon Ball DAIMA sortira en octobre 2024.

Dragon Ball DAIMA est supervisé par Akira Toriyama, le créateur de la franchise.

Retour aux sources pour Dragon Ball

Chanteur du célèbre Makafushigi Adventure, Hiroki Takahashi sera de retour dans l’univers d’Akira Toriyama pour donner de sa voix dans Dragon Ball DAIMA. Prévue pour octobre 2024, cette série originale s’annonce comme une addition salutaire à la franchise qui s’est longuement absentée.

Une annonce très attendue

Annoncé lors du Comic Con de New York en octobre 2023, Dragon Ball DAIMA suscite déjà beaucoup d’excitation. Avec une intrigue entièrement originale et supervisée de près par Akira Toriyama, le créateur de la saga, les fans ont de quoi être impatients.

Hiroki Takahashi, un pilier de l’animation japonaise

Confirmé par le compte officiel de Takahashi-san, ce dernier sera l’artiste derrière la chanson d’ouverture de Dragon Ball DAIMA. Présent depuis les débuts de la série, il est normal qu’il soit impliqué dans ce nouveau projet palpitant. En plus d’être un artiste talentueux, Hiroki Takahashi a prêté sa voix à de nombreux autres animes, dont Hunter X Hunter (2011), Bleach, The Prince of Tennis, et Magi: The Labyrinth of Magic, pour n’en nommer que quelques-uns. Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de l’anime, rares sont ceux qui sont plus qualifiés que lui pour ce rôle.

Dragon Ball DAIMA, un retour aux sources

Dragon Ball DAIMA incarne plus que n’importe quel autre spin-off ou suite l’âme de Dragon Ball. Cette série originale verra les personnages principaux, tels que Goku, Vegeta, Bulma, Picollo et d’autres, transformés en leurs jeunes versions par des méchants mystérieux. Prévue pour octobre 2024, soit 40 ans après le début du manga Dragon Ball, cette série évoquera une profonde nostalgie en dépeignant une version de Goku que l’on n’a pas vu depuis les années 1980.