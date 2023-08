La nouvelle smartwatch Garmin Venu 3 sait quand vous faites une sieste. De nombreuses nouveautés très intéressantes pour votre quotidien.

Garmin lance les smartwatches Venu 3 et Venus 3S, plus petite, avec un accent sur le suivi du sommeil et la personnalisation. En particulier, une fonctionnalité proactive de coach en sommeil et la détection des siestes. La première est très intéressante dans la mesure où les montres d’Apple, Samsung ou Google, peuvent analyser votre sommeil, mais uniquement la nuit. Avec les Venu 3, vous pourrez faire une sieste en journée, et les données de sommeil seront parfaitement comptabilisées et analysées.

Le nouveau coach en sommeil prend en compte plusieurs facteurs, comme l’activité quotidienne, l’historique de sommeil ou la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) – nouveau venu dans la gamme Venu. Le coach fournit des recommandations quant à la quantité de sommeil dont vous avez besoins. Les siestes que la Venu 3 détecte comptent aussi dans l’évaluation de votre niveau via l’outil “Body Battery” qui vous donne un niveau sur une échelle de 1 à 100 selon votre activité.

Outre ces améliorations pour le sommeil, la Venu 3 a tout un tas d’autres améliorations par rapport à son prédécesseur. Il y a notamment un mode fauteuil roulant, qui vient compter les mouvements de bras plutôt que les pas, avec des activités physiques autour du fauteuil. Cette nouvelle montre offre aussi davantage de données sur l’impact des exercices physiques sur l’utilisateur et le temps nécessaire à la récupération.

De plus, Garmin introduit une fonctionnalité de “taux d’effort physique perçu”, qui permet à l’utilisateur de signaler l’intensité de l’effort fourni après un exercice. L’entreprise tente ici quelque chose de nouveau. Plutôt que de simplement afficher des données, elle tente de proposer des données “subjectives”, le genre d’informations résultant d’un jugement personnel et d’une expérience individuelle. La Venu 3 introduit aussi la “création d’intervalles”, pour permettre à un coureur ou un cycliste de définir des intervalles depuis la montre.

De nombreuses nouveautés très intéressantes pour votre quotidien

Outre la santé et le sport, Garmin indique que sa montre dispose d’un haut-parleur et d’un microphone qui permettront à l’utilisateur de passer des appels depuis la montre. La Venu 3 peut aussi afficher des messages photo grâce à son écran tactile AMOLED. Vous pourrez aussi réaliser des paiements sans contact via Garmin Pay et streamer votre musique depuis Spotify et Amazon Music.

La Venu 3 démarre à 449,99 $ et propose 14 jours de batterie en mode smartwatch. Elle dispose d’une couronne en acier inoxydable et ses bracelets silicone sont proposés en blanc ou noir, avec cinq options supplémentaires pour la 3S.

On ne sait pas encore si les anciens modèles de Venu recevront la mise à jour logicielle pour profiter de ces nouveautés, tout ou partie, mais cette Venu 3 devrait faire de nombreux heureux.