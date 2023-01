Garmin lance (enfin) son app ECG, mais avec de très sérieuses restrictions actuellement.

Garmin n’a pas encore d’application dédiée aux électrocardiogramme (ECG) malgré l’accent mis sur la santé par ses montres connectées, mais la marque vient aujourd’hui ce fossé. La société vient de lancer une app baptisée sobrement ECG App, très similaire à ses concurrentes sur d’autres appareils, qui permet d’étudier votre rythme cardiaque et de chercher d’éventuels signes de fibrillation atriale (AFib). S’il y a des doutes, vous pouvez synchroniser les résultats avec Garmin Connect et créer un rapport que vous transmettrez à votre médecin ou un autre professionnel de santé.

Cependant, l’utilisation de ce logiciel est actuellement énormément conditionnée par la montre connectée. En effet, Garmin ne propose cette app qu’aux possesseurs de montre Venus 2 Plus résidant aux États-Unis. Et il faut mettre à jour le firmware de l’appareil ainsi que l’application Connect. L’entreprise annonce que davantage d’appareils et de pays seront ajoutés avec le temps, mais il faudra d’abord obtenir l’autorisation des gouvernements. Autrement dit, ce ne sera probablement pas pour tout de suite.

Il s’agit là en tous les cas de la première app que Garmin fait autoriser auprès de la Food and Drug Administration américaine. Comme avec les apps similaires, l’objectif n’est pas de proposer un diagnostic définitif de votre santé cardiaque, et l’app ne détectera pas un arrêt cardiaque. La montre offre une fonctionnalité similaire à un ECG à dérivation unique. Votre médecin peut utiliser un système à dérivation multiple qui offre une vue plus précise de votre cœur. Le vice-président de Garmin, Dan Bartel, précise que cette app est principalement utile pour la détection de l’AFib à ses débuts, lorsqu’elle est “difficile à détecter” dans un hôpital.

Il y a déjà de nombreuses alternatives sur le marché si vous avez vraiment besoin d’une telle fonctionnalité. Apple, Google (et Fitbit), Samsung, Withings et d’autres ont déjà la technologie dans leur montre depuis un certain temps. Difficile de se plaindre d’un éventuel manque d’options, mais si vous préférez les produits Garmin, voilà qui pourrait être intéressant.