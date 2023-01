Apple publie iOS 16.3, avec la prise en charge des clefs de sécurité physiques

Apple déploie la mise à jour iOS 16.3. Au menu : prise en charge des clefs de sécurité physiques et divers correctifs.

Apple améliore encore la sécurité d’iOS aujourd’hui avec la sortie de la mise à jour iOS 16.3. Pour la toute première fois, les utilisateurs d’iOS peuvent utiliser des clefs de sécurité physiques pour l’authentification double facteur (2FA) pour leur Apple ID. Cette nouvelle mesure, annoncée l’année dernière par la firme de Cupertino, ajoute une couche de protection supplémentaire pour celles et ceux qui sont la cible de menaces pour leur sécurité – comme les célébrités, les journalistes et employés du gouvernement -.

La prise en charge des clefs de sécurité physiques devrait aider à éviter les arnaques de type phishing, lesquelles peuvent parvenir à duper les utilisateurs en laissant entrer un intrus via 2FA. En utilisant un appareil comme YubiKey, seules les personnes ayant un accès à la clef physique peuvent se connecter sur votre compte. Bien que certaines de ces clefs puissent se brancher sur l’iPhone via son port Lightning, la plupart utilisent l’USB. Cependant, les clefs NFC et Bluetooth devraient pouvoir fonctionner avec l’iPhone et vous pouvez toujours brancher une clef USB via le port Lightning grâce à un adaptateur.

iOS 16.3 inclut des mises à jour pour le contrôle de SOS d’urgence. Vous pourrez toujours appeler les services d’urgence en restant appuyé sur les boutons d’alimentation et de volume haut, mais désormais, cela n’appellera pas avant que vous ne les relâchiez. Cela permet d’annuler la procédure avant que lesdits services ne soient contactés.

Cette mise à jour vient aussi introduire un certain nombre de correctifs pour divers soucis, dans l’app Freeform notamment, les lignes horizontales qui apparaissent lorsque l’iPhone 14 Pro Max se réveille ou encore un bug qui empêche le widget de l’écran de verrouillage d’afficher le statut de l’app Home. iOS 16.3 vient aussi ajouter la prise en charge de la deuxième génération de HomePod.

Si vous avez un appareil compatible, vous pouvez installer la mise à jour dès à présent en vous rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.