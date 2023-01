Comment scanner votre iPhone à la recherche de malwares

Les malwares, néfastes quels qu'ils soient, sur n'importe quel appareil. Comment les détecter sur iOS ? Comment s'en prémunir au maximum ?

Les malwares, et toute autre forme de virus numérique, sont, au mieux, gênants, au pire, dévastateurs. Qu’ils s’invitent via une faille de sécurité, une fuite de données ou une “simple” ingénierie sociale, gérer des logiciels indésirables sur son iPhone n’est jamais marrant.

Ces infections peuvent permettre à votre appareil d’être utilisé à votre insu, d’envoyer des messages de spam et d’autres malwares à vos contacts, de vous noyer sous les publicités ou encore de copier et transmettre des données personnelles, privées et/ou sensibles à des tiers. Parfois, cela offre même le contrôle de votre iPhone ou certains de ses composants à l’attaquant.

Un malware est toujours une mauvaise chose, et vous n’avez aucune envie qu’un programme malveillant quelconque s’invite sur votre téléphone. Voici comment faire pour détecter d’éventuels logiciels de ce genre et comment mieux les éviter.

Malheureusement, iOS n’a pas de solution native d’antivirus, et ne permet d’ailleurs pas ce genre d’apps. C’est parce que iOS embarque déjà un certain nombre de mesures de sécurité contre les malwares et autres formes d’attaques et le système d’exploitation empêche les apps de scanner Le téléphone. Autrement dit, il est impossible de “scanner” tout votre appareil à la recherche de malwares.

Mais vous pouvez parcourir rigoureusement votre iPhone à la recherche d’indices. Et ensuite, vous débarrasser des éventuels programmes suspects. Voici les signes en question à rechercher :

Des apps non familières. Si vous voyez quelque chose que vous ne vous souvenez pas avoir installé, c’est peut-être le coupable. Passer en revue toute sa bibliothèque d’apps installées prend du temps, mais c’est le plus efficace pour trouver quelque chose qui n’y a rien à y faire.

Des publicités plus fréquentes qu’à l’accoutumée. Certaines apps et jeux montrent des pubs intentionnellement, mais si vous en voyant plus que d’ordinaire, et surtout si vous en voyez sur votre écran d’accueil, commencez à étudier la liste de vos apps installées.

L’usage de la data de votre iPhone. Des pics d’activité inexpliqués de data pourraient indiquer la présence d’un malware. Allez dans Réglages > Cellulaire > Utilisation pour voir combien de data vous avez utilisé pour ce cycle de facturation.

L’usage de la batterie. Dans Réglages > Batterie, vous pouvez voir l’énergie utilisée par telle ou telle app. C’est un bon moyen de trouver des apps qui n’ont rien à faire sur votre iPhone.

Le meilleur moyen de gérer un malware est, bien sûr, de ne pas l’installer. Mais cela peut être difficile avec toutes ces apps malintentionnées qui rôdent. Ceci étant dit, les mêmes règles de bon sens pour la navigation sur le web s’appliquent pour votre iPhone.