Remplacer la batterie de son iPhone soi-même, c'est possible. Et l'opération n'est pas si difficile, aujourd'hui, avec les kits de réparation proposés par iFixit notamment.

Vous pouvez aujourd’hui effectuer certaines réparations sur votre iPhone, que vous utilisiez le kit de réparation d’Apple ou non. La batterie et l’écran, par exemple, peuvent être changés à moindre coût. En achetant les composants et les outils chez iFixit, vous pouvez procéder vous-même en relativement peu de temps. Andrew Lanxon, de CNET, s’est lancé dans l’aventure pour remplacer la batterie de son iPhone 6. Pour un iPhone plus récent, regardez ce que propose Apple comme composants. Cet article essaie de répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur le sujet.

Avant de vous lancer, sachez que ce genre d’opérations est à vos risques et périls.

1. Pourquoi remplacer la batterie d’un iPhone ?

Les batteries vieillissent mal. Sur l’iPhone, le message “Cet iPhone s’est éteint de manière inopinée, car la batterie n’a pas pu fournir l’énergie optimale nécessaire. Le mode gestion des performances a

été activé afin d’éviter que cela ne se reproduise.” peut s’afficher n’importe quand, par exemple, quand la batterie est vraiment mal en point.

Dans ce cas, ce sont toutes les performances du téléphone qui sont impactées. Et vous n’avez alors plus vraiment d’autre option que de remplacer la batterie.

2. Combien coût le remplacement d’une batterie d’iPhone ?

Il vous faut bien évaluer l’intérêt économique que vous tirerez à procéder vous-même au remplacement. Montant de l’achat de l’iPhone, son ancienneté, tarif demandé par Apple pour la remplacer, prix de la nouvelle batterie, etc. Autant de paramètres à intégrer pour jauger si le jeu en vaut la chandelle.

Dans la plupart des cas, cela vous coûtera moins cher de remplacer la batterie vous-même que de le faire faire par Apple.

3. Que contient le kit de remplacement de batterie d’iFixit ?

Dans ce kit, une batterie qui n’est pas une batterie d’Apple, si vous avez un iPhone datant d’avant les iPhone 12. Vous trouverez aussi tous les outils nécessaires pour ouvrir le téléphone et retirer l’ancienne batterie. Vous aurez peut-être aussi besoin d’un sèche-cheveux pour la colle.

4. Remplacer la batterie fait-il sauter la garantie ?

Ouvrir un iPhone invalide la garantie, mais si votre batterie est suffisamment vieille pour avoir besoin d’être remplacée, il y a de fortes chances que la garantie ne s’applique déjà plus.

5. Le processus est-il sûr ?

La réponse n’est pas simple. Le guide d’iFixit détaille chaque étape, mais certains points peuvent être délicats. Notamment quand il faut chauffer pour faire fondre la colle, mais pas trop chauffer pour endommager la batterie ou d’autres composants.

Vous n’êtes pas à l’abri non plus de voir un outil riper, par exemple. Il faut avoir la main un minimum sûre. Si vous avez l’habitude de bricoler, cela ne devrait pas être difficile.

6. Puis-je remplacer la batterie de mon iPhone moi-même ?

Même sans accointance particulière avec le bricolage, l’opération est assez simple. Une fois la batterie retirée, iFixit se contente souvent de vous dire de suivre les étapes dans l’autre sens pour refermer l’iPhone. C’est effectivement le cas, mais certains pourraient se sentir un peu abandonnés à ce stade.

7. Remplacer la batterie d’un iPhone vaut-il le coup ?

Comme expliqué précédemment, cela dépend de l’âge et de la valeur de votre téléphone. Si ce n’est pas votre téléphone principal, c’est aussi plus facile, le risque est moins grand. Si c’est un iPhone récent, iPhone 12, 13 ou 14, il vaut probablement mieux l’amener à Apple. Les économies que vous pourriez faire ne justifient pas les risques d’endommager un appareil si onéreux.