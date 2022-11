Apple pourrait commencer à utiliser des puces fabriquées aux États-Unis en 2024

Apple annonce qu'il utilisera en 2024 des puces fabriquées aux États-Unis. Et bientôt la même chose avec des puces européennes ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple se prépare à utiliser des puces fabriquées dans une usine américaine dans les prochaines années. Le PDG, Tim Cook, aurait fait cette révélation durant une réunion avec des ingénieurs et des employés de la vente en Allemagne, leur annonçant que la firme de Cupertino “a déjà pris la décision d’acheter depuis une usine en Arizona.”

Comme Mark Gurman le précise, cela viendrait réduire encore la dépendance d’Apple envers les usines en Asie, et plus particulièrement à Taïwan, où 60 % des processeurs du monde sont fabriqués. “Peu importe ce que vous pouvez ressentir ou penser, 60 % provenant de n’importe où n’est pas une position stratégique”, expliquait Tim Cook.

Le PDG parle très probablement de l’usine de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) en Arizona, qui est actuellement en construction. TSMC est le partenaire exclusif d’Apple pour la fabrication de puces, mais elle compte aussi NVIDIA, MediaTek, AMD et ARM comme clients. L’usine en Arizona devrait démarrer son activité en 2024, avec une capacité de 20 000 puces par mois et la possibilité de fabriquer en 5 nanomètres.

Selon de précédents rapports, Apple prévoit d’adopter le nouveau processus de fabrication de TSMC en 3 nm, qui est le plus avancé à ce jour, pour de futurs appareils. The Financial Times explique que le processeur mobile A17 est en cours de développement pour la gamme d’iPhone de 2023 et la production de masse utiliserait cette nouvelle technologie. Nul ne sait vraiment si Apple envisage de n’utiliser l’usine d’Arizona que pour des puces moins sophistiquées ou si TSMC a prévu de mettre à jour ses lignes de fabrication. Quoi qu’il en soit, TSMC réfléchirait à bâtir une deuxième usine à côté de la première, qui a coûté 12 milliards de dollars, mais la décision n’aurait pas encore été arrêtée, selon Bloomberg.

Comme le journal l’a déjà rapporté, TSMC n’a cessé de s’étendre dans d’autres pays ces derniers mois, ceci pour répondre aux besoins des clients dans des pays qui favorisent la production sur leur territoire. Le Président américain, Joe Biden, par exemple, a récemment promulgué le CHIPS and Science Act, qui voit le gouvernement américain offrir 52 milliards de dollars de fonds et autres avantages financiers aux sociétés qui fabriquent des puces dans le pays.

Et bientôt la même chose avec des puces européennes ?

Outre cette annonce d’utiliser des processeurs fabriqués aux États-Unis, Tim Cook aurait aussi déclaré à des employés : “Je suis sûr que nous allons aussi utiliser des puces d’Europe lorsque ces usines auront gagné en importance.” Bloomberg rapportait aussi il y a quelque temps que TSMC était en discussion avec le gouvernement allemand pour ouvrir des usines dans le pays. L’Europe, comme les États-Unis, cherche aussi à attirer les fabricants de semi-conducteurs pour qu’ils fabriquent des usines sur le continent. Le Chips Act de l’Union Européenne a été introduit en avril dernier pour “améliorer sa compétitivité et sa résilience dans le domaine des technologies de semi-conducteurs et leurs applications”.