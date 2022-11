Apple s’attend à des difficultés d’approvisionnement pour ses iPhone 14

Les livraisons d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max impactés par le Covid-19. À prendre en considération à l'approche de Noël.

Les restrictions à cause du Covid-19 dans la principale usine de fabrication de l’iPhone 14 de Foxconn, à Zhengzhou, en Chine, devraient avoir pour conséquence de diminuer de manière notable les expéditions. C’est ce qu’indique Apple dans un court communiqué de presse. Cela signifie que les clients qui souhaitent s’offrir la dernière génération de smartphones de la marque à la pomme devraient s’attendre à “des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits”.

Les restrictions pour le Covid-19 ont temporairement impacté la principale usine d’assemblage des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max localisée à Zhengzhou, en Chine. L’usine fonctionne actuellement à une capacité réduite de manière significative. Comme nous l’avons déjà fait pendant la pandémie de Covid-19, nous mettons l’accent sur la santé et la sécurité des employés dans notre chaîne d’approvisionnement. Nous continuons d’enregistrer une forte demande pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, nous nous attendons désormais à des livraisons d’iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max moins importantes que ce que nous avions prévu et les clients auront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour revenir à des niveaux de production normaux tout en garantissant la santé et la sécurité de chaque travailleur.