Le Dynamic Island de l’Apple iPhone 14 Pro existe déjà sur Android

Le Dynamic Island de l'Apple iPhone 14 Pro est déjà disponible sur l'écosystème Android. L'application s'appelle dynamicSpot. À tester d'urgence !

Nombreux sont les utilisateurs de smartphone à ne pas aimer les poinçons dans l’écran. Certains ont bien tenté d’en faire quelque chose d’intéressant, mais c’est Apple qui semble être le plus créatif avec le Dynamic Island de son iPhone 14 Pro. Et bien qu’il soit tout à fait possible que Google travaille sur quelque chose de similaire pour Android, vous n’êtes pas obligé d’attendre.

Certains développeurs proposent déjà une fonctionnalité similaire. Comme Pixel Island, qui en est au début de son développement, et de fait, malheureusement pas accessible à tout un chacun. Il y a cependant une app tout à fait prête. Le développeur Jawomo semble être le premier à proposer un clone du Dynamic Island sur les appareils Android avec son app dynamicSpot.

dynamicSpot est gratuite, facile à configurer et fait exactement ce qu’elle est censée faire. Si vous êtes curieux au sujet de cette fonctionnalité réservée à l’iPhone 14 Pro, dynamicSpot est un moyen parfait pour ce faire. Gardez à l’esprit, cependant, qu’elle est encore en test, alors il y pourrait y avoir quelques soucis ici ou là.

Lorsque vous installez et ouvrez l’app pour la première fois, vous aurez droit à un petit tutoriel pour tout savoir. Il vous faudra choisir avec quelles apps dynamicSpot peut fonctionner – une option Toutes existe -. Vous devrez alors accorder les autorisations nécessaires, plus précisément l’accès aux notifications.

Ensuite, il faut autoriser “Dessiner à l’écran”, qui permet à dynamicSpot d’afficher les alertes de notification. dynamicSpot ne collecte ni ne partage aucune donnée dans la mesure où elle n’utilise pas internet, mais vous devez donner l’accès à tout votre téléphone pour que cela fonctionne. Une application qui pourrait donc ne pas vous plaire si vous êtes strict envers votre vie privée.

Une fois les autorisations accordées, rendez-vous dans les paramètres. Vous pourrez affiner l’affichage de dynamicSpot. Par défaut, celui-ci apparaît au centre, comme le Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro. Cela fonctionne très bien pour les téléphones qui ont un poinçon à cette place, mais vous pouvez la déplacer où vous le souhaitez via le menu Dimensions.

Bien que vous puissiez avoir dynamicSpot sans débourser un centime, certaines fonctionnalités Pro peuvent être intéressantes. Pour 4,99 €, vous pourrez avoir dynamicSpot sur l’écran de verrouillage, ouvrir des apps avec un simple tapotement sur le dynamicSpot, cacher automatiquement la fenêtre après un certain temps (vous pouvez choisir de la fermer en tapotant à l’extérieur avec la version gratuite) et, plus important, empêcher les popups système de tout déplacer vers dynamicSpot.

Voilà en tous les cas un petit utilitaire très sympathique. Même sans les fonctionnalités Pro, il reste très utile, surtout si vous adaptez son positionnement et ses dimensions pour convenir à votre smartphone.

Est-ce pour tout le monde ? Probablement pas, mais si un fabricant de smartphones Android décide de suivre les pas d’Apple, comme ils sont souvent nombreux à le faire, au moins serez-vous habitué(e).