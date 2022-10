Améliorez encore l’écran always-on de l’iPhone 14 Pro avec cette petite astuce

Comment améliorer facilement l'écran always-on pour la productivité ? Il suffit de rendre l'écran always-on de l'iPhone plus sombre sous iOS 16.

Si certains adorent l’écran always-on de l’iPhone 14 Pro, ce n’est pas le cas de tout le monde. La fonctionnalité vient d’être introduite dans les smartphones de la marque à la pomme, mais la technologie existe depuis des années sur les appareils Android. Sur le Samsung Galaxy S22, par exemple, il existe en tant qu’entité séparée de l’écran de verrouillage, permettant d’afficher certaines informations quand votre téléphone n’est pas totalement actif. Et c’est précisément à cela que devrait servir un écran always-on.

Cependant, sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, Apple a fait les choses quelque peu différemment, pour le meilleur ou pour le pire, selon les utilisateurs. Dans la vision d’iOS 16, l’écran always-on n’est qu’une version allégée de l’écran de verrouillage. La date et l’heure sont visibles, tout comme la pile de notifications en bas de l’écran et votre fond d’écran. Pour certains, ceci est simplement parfait, vous pouvez voir ce qui se passe sans avoir à réveiller votre téléphone.

Mais si vous vouliez un écran always-on comme outil de productivité, l’iPhone 14 Pro ou Pro Max rate le coche. C’est trop distrayant, finalement, avec toutes ces notifications qui s’empilent et réveillent l’écran, et trop lumineux, ce qui est un problème si votre iPhone est posé sur une table de chevet pendant que vous tentez de vous endormir.

Il est possible de gérer ces deux problèmes en activant une fonctionnalité. Votre écran deviendra alors totalement noir et vous ne serez plus dérangé(e) par les notifications.

Pour que l’écran always-on soit plus sombre et moins distrayant, nous utiliserons le mode Concentration qui aide à réduire les distractions en n’affichant par la plupart des notifications, comme le mode Ne pas dérange, tout en permettant des profils et personnalisation distincts.

Dans les réglages, allez dans Concentration et choisissez un profil : Ne pas déranger est l’option la plus simple, mais vous pouvez aussi sélectionner Personnel, Sommeil ou Travail. Quel que soit le profil Concentration choisi, tapotez sur Options et activez Réduire la luminosité de l’écran de verrouillage. Chaque fois que ce profil est activé, l’écran de verrouillage sera plus sombre qu’à l’accoutumée.

Pour activer votre profil Concentration, balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran pour faire apparaître le Centre de contrôle et tapotez sur Ne pas déranger (si vous utilisez ce profil) ou gardez le doigt sur Ne pas déranger pour faire apparaître les autres profils Concentration.

Une fois le profil sélectionné, l’écran always-on de votre iPhone 14 Pro ou Pro Max devrait être totalement noir, ne vous montrant que la date, l’heure et l’icône Ne pas déranger.