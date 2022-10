Corrigez ces bugs de l’Apple iPhone 14 avec iOS 16.0.3

L'iPhone 14 traine encore un certain nombre de bugs plus ou moins gênants. iOS 16.0.3 vient en corriger quelques-uns.

L’iPhone 14 a moins d’un mois et, comme à l’accoutumée, il est victime d’un certain nombre de bugs. Si vous en avez acheté un, vous aurez peut-être une mise à jour installer dès le démarrage. Depuis lors, Apple a travaillé d’arrache-pied pour corriger d’autres soucis que la mise à jour iOS 16.0.2 ne prenait pas en charge. C’est ici qu’entre en jeu iOS 16.0.3.

Apple iOS 16.0.3 n’est pas une mise à jour exceptionnelle. Cela se comprend à sa simple nomenclature. Les plus grosses mises à jour sont indiquées par le premier nombre (exemple : iOS 16), il n’y en a qu’une par an et elles introduisent de très nombreuses nouveautés. Ensuite, il y a des versions de moindre envergure (exemple : iOS 16.1) qui ne sont pas aussi révolutionnaires, mais qui peuvent ajouter certaines fonctionnalités. Enfin, les mises à jour comme iOS 16.0.3 apportent d’ordinaire des correctifs de bugs importants qui ne peuvent pas attendre une plus grosse mise à jour comme iOS 16.1.

Quelles nouveautés avec iOS 16.0.3 ?

Cette mise à jour est importante pour les utilisateurs disposant des derniers iPhone en date, à savoir les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Apple liste les correctifs précis, parmi lesquels des soucis avec les notifications, un volume du micro faible et des caméras au ralenti. Il ne semble pas y avoir de correctif pour la Détection d’Accident qui appelle le 911 quand vous faites un tour de montagnes russes.

Les iPhone 14 ne sont cependant pas les seuls concernés. Chaque iPhone sous iOS 16 recevra cette mise à jour aujourd’hui, à partir de l’iPhone 8. La mise à jour 16.0.3 corrige aussi un souci avec Mail faisant planter l’application “au lancement après avoir reçu un email mal formé”. De plus, cette dernière corrige une faille de sécurité affectant Mail : avant 16.0.3, vous pouviez ne plus pouvoir utiliser Mail ou tout votre iPhone en ouvrant un email contenant un malware spécifique. Avec cette mise à jour, votre iPhone sera protégé face à cette vulnérabilité.

Mettre à jour son iPhone vers iOS 16.0.3 est simple. Ouvrez Réglages > Général > Mises à jour logicielles, puis demander à iOS de chercher une mise à jour. Une fois celle-ci disponible, suivez les instructions à l’écran pour la télécharger et l’installer.

Si vous avez activé les Mises à jour automatiques, votre iPhone finira par se mettre à jour tout seul. Cela peut cependant prendre plusieurs semaines, mais il semblerait qu’Apple tente de faire accélérer l’installation des mises à jour automatiques de sécurité, pour protéger autant d’iPhone que possible. Cela étant dit, la méthode la plus rapide pour installer iOS 16.0.3 est de le faire manuellement.