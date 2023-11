La nouvelle clé de sécurité Titan de Google peut stocker jusqu’à 250 mots de passe

La nouvelle clé Titan est plus apte à gérer un univers dépourvu de mots de passe. Cela vous intrigue-t-il ?

Tl;dr Google encourage l’utilisation des clés de sécurité Titan.

Les nouvelles clés supportent les spécifications FIDO2.

Elles peuvent stocker jusqu’à 250 clefs d’accès.

Disponible dès aujourd’hui sur le Google Store.

Une transition nécessaire vers une sécurité fiable

Afin de renforcer la sécurité des comptes en ligne, Google ne cesse d’innover. À travers un processus continuellement amélioré, la société vise à faciliter la transition vers un système de clefs d’accès, en lieu et place des traditionnels mots de passe.

Les nouvelles clés de sécurité Google Titan

Les clés de sécurité Titan de Google viennent d’être mises à jour avec des fonctionnalités spécifiques permettant un fonctionnement optimal avec des clefs d’accès et mots de passe. Deux modèles sont proposés, compatibles USB-C et USB-A. Ces clés maintiennent aussi leur compatibilité NFC pour déverrouiller des comptes sur des smartphones compatibles via le port physique. Le nouveau modèle de clé est conforme aux spécifications FIDO2 pour une connexion sans mot de passe et peut stocker jusqu’à 250 clefs d’accès.

L’utilisation des clefs d’accès pour une sécurité renforcée

Ces nouvelles clés Titan s’inscrivent dans l’effort de Google pour promouvoir l’utilisation de clefs d’accès. Durant le processus de configuration, Google encourage les utilisateurs à créer une clef d’accès à stocker sur la clé Titan plutôt que de persister avec l’utilisation de mots de passe traditionnels. Un code PIN peut également être créé pour être utilisé avec la clé de sécurité pour déverrouiller le compte Google ou tout autre compte supporté. Il est bien sûr toujours possible de l’utiliser comme un outil d’authentification à deux facteurs avec un mot de passe.

Ces nouvelles clés Titan sont accessibles dès aujourd’hui sur le Google Store et leur coût est identique aux modèles précédents. Le modèle USB-A est vendu à $30, tandis que la clé USB-C coûte $35.