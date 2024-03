La fonctionnalité Entourer pour chercher de Google intègrera bientôt la traduction de langues

Google Maps reçoit de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle pour améliorer ses recommandations.

Tl;dr Google ajoute une fonction de traduction à son outil Entourer pour chercher .

ajoute une fonction de traduction à son outil . La mise à jour permet d’éviter l’échange entre deux applications pour une traduction.

Elle ne sera disponible que sur certains appareils Android , y compris certains pliables.

, y compris certains pliables. Google Maps est également mis à jour avec de nouvelles capacités AI et des listes mises à jour.

Google innove avec la fonction de traduction sur Entourer pour chercher

Le géant de la technologie, Google, fait évoluer ses outils en intégrant la traduction dans son application Entourer pour chercher. Cela facilite la quête d’informations sans devoir passer d’une application à une autre pour traduire des mots ou des phrases.

Simplifier la recherche et la traduction

Précédemment, Entourer pour chercher, qui permettait de chercher des informations sur un mot ou un objet simplement en en faisant un cercle, va désormais intégrer une fonctionnalité de traduction ne nécessitant même pas de dessiner de cercle. “Les utilisateurs n’auront qu’à appuyer longuement sur le bouton d’accueil ou sur la barre de navigation et chercher l’icône de traduction. Le reste est géré automatiquement par l’outil”, selon Google.

Compatibilité et mise à jour

Ces changements seront disponibles dans les prochaines semaines, mais uniquement pour les dispositifs Android compatibles avec Entourer pour chercher, qui incluent actuellement le Pixel 7, Pixel 8, le Samsung Galaxy S24 et d’autres modèles, dont certains pliables.

Google Maps devient plus intelligent

Google Maps est également en train de subir une mise à jour significative, avec une forte accentuation sur l’intégration de l’IA. L’IA pourra analyser les photos de nourriture, afficher des informations précises sur les plats et même la structure des coûts, facilitant ainsi les réservations et les voyages.

En dehors de l’intelligence artificielle, Google Maps prépare également une fonctionnalité de liste mise à jour qui agrègera les lieux incontournables déclarés par les membres de la communauté et les éditeurs locaux. Les utilisateurs pourront personnaliser ces listes en fonction de leurs besoins. Toutes ces mises à jour de Maps arriveront sur Android et iOS plus tard ce mois-ci.

Cette combinaison de mises à jour témoigne de l’engagement continu de Google à améliorer l’accessibilité et la facilité d’utilisation de ses services en insérant des technologies de pointe.