La fonction de mapping du clavier pour les manettes de Xbox est disponible. Microsoft a fait un long chemin en ce qui concerne l'accessibilité.

Un peu plus tôt ce mois-ci, Microsoft annonçait plusieurs fonctionnalités d’accessibilité à venir pour les joueurs Xbox. Certaines d’entre elles, dont le mapping manette-clavier, sont d’ores-et-déjà opérationnelles. Cette fonction est particulièrement importante dans la mesure où elle augmentera les possibilités de jeu et améliorera l’expérience globale pour les personnes souffrant de handicap. Microsoft indique que cela aidera à “étendre les capacités de saisie de la manette pour les jeux qui ont beaucoup de commandes, des fonctions de mapping limitées ou qui ne prennent pas en charge les manettes”.

La fonction de mapping du clavier pour les manettes de Xbox est disponible

Le mapping de clavier a été énormément demandé par la communauté de l’accessibilité et cette initiative de la part de Microsoft montre que le géant reste à l’écoute. Maintenant que celle-ci est implémentée, il devrait aussi être plus facile pour les petits développeurs d’inclure des fonctionnalités d’accessibilité dans la mesure où ils n’auront plus à les créer indépendamment.

Microsoft a fait un long chemin sur le marché de l’accessibilité. En 2015, l’entreprise lançait sa manette Xbox One Elite, laquelle était loin d’avoir l’accessibilité à l’esprit, mais plusieurs fonctionnalités de cette dernière se sont finalement révélées très utiles pour les personnes souffrant de divers handicap.

Microsoft a fait un long chemin en ce qui concerne l’accessibilité

La firme de Redmond a plus tard pris une approche plus intentionnelle avec sa manette xbox Adaptive, lancée en 2018. Celle-ci avait été pensée et conçue avec l’accessibilité en tête et l’aide de fervents défenseurs de l’inclusivité comme AbleGames, Warfighter Engaged, SpecialEffect, Craig Hospital et la Cerebral Palsy Foundation. La manette Xbox Adaptive fut la première de son genre, une option plug-and-play pour les gens en situation de handicap physique.

Parmi les autres mises à jour mentionnées, on citera une méthode améliorée de capture et d’édition des images dans Clipchamp et des améliorations dans le partage des données de diagnostic. Toutes ces fonctionnalités sont dès à présent opérationnelles.