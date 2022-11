La Ferrari Vision arrive dans Gran Turismo 7 le 23 décembre, un concept car hybride époustouflant.

Certains jeux vidéo sont étroitement liés à notre monde réel. Il faut dire que les technologies modernes permettent des interactions toujours plus poussées et les techniques de modélisation sont telles qu’il est possible concevoir des éléments hyper-réalistes. Les jeux de simulation de course automobile comme Gran Turismo, par exemple, vont très loin dans ce domaine. Et les constructeurs automobiles répondent présents. Nouvel exemple aujourd’hui avec Ferrari.

Depuis 2013, le projet Vision de Gran Turismo a accueilli quelques-uns des plus grands constructeurs automobiles du monde, y compris Jaguar et Mercedes-Benz. Ceux-ci ont imaginé ce à quoi leurs voitures pourraient ressembler sans les contraintes du monde réel. Ce week-end, le développeur du jeu, Polyphony Digital, a annoncé la dernière entrée dans l’écurie Vision, une création de Ferrari. Celle-ci arrivera dans Gran Turismo 7 le 23 décembre prochain.

Comme ses prédécesseures, la Ferrari Vision Gran Turismo dispose de capacités qui feraient pâlir n’importe quel véhicule existant. Ferrari a doté son concept car d’une “version plus extrême” du moteur V6 que l’on trouve dans l’hypercar 499P que la marque devrait faire courir aux 24 heures du Mans l’année prochaine. Dans le jeu, cette monoplace hybride produira plus de 1 000 chevaux, avec trois moteurs électriques offrant de la puissance supplémentaire.

Un concept car hybride époustouflant

“Nous voulions créer une vision d’un futur pensé sans contrainte, mais toujours avec la compréhension sans égal de Ferrari de l’ingénierie, de l’aérodynamique et des technologies du futur, et de livrer cette création dans un monde virtuel pour qu’un tout nouveau public puisse en profiter”, expliquait le directeur du design chez Ferrari, Flavio Manzoni. Les fans de Ferrari pourront aussi trouver un quiz dans le jeu. Celles et ceux qui le termineront rapidement pourront accéder plus rapidement à cette Ferrari Vision Gran Turismo.