La conclusion de The Boys laisse de côté les personnages les plus marquants de Gen V

La conclusion de la série The Boys suscite des interrogations parmi les fans, notamment en raison du traitement réservé aux personnages issus de Gen V. Plusieurs figures appréciées semblent reléguées au second plan, malgré leur potentiel narratif développé précédemment.

Tl;dr Le final de « The Boys » laisse les arcs de « Gen V » inachevés.

laisse les arcs de inachevés. L’annulation de la série prive ses personnages d’une vraie conclusion.

Les héros de « Gen V » pourraient revenir via de futurs projets.

Une conclusion qui laisse un goût d’inachevé

L’ultime épisode de « The Boys« , très attendu par ses fidèles, a marqué la fin d’un chapitre majeur avec la disparition brutale de Homelander. Pourtant, malgré cette résolution attendue, le traitement réservé aux figures issues du spin-off « Gen V » interroge. Les premières minutes accordent à Marie Moreau, Jordan Li et Emma Meyer une apparition furtive, sans véritable impact sur l’intrigue. La décision narrative semble d’autant plus étonnante que ces personnages avaient été soigneusement développés au fil des deux saisons de leur série.

L’héritage compromis par l’annulation

Le contexte ne fait qu’accentuer ce sentiment d’incomplétude : l’annulation de « Gen V » par Prime Video, alors que les créateurs espéraient prolonger l’aventure. Le scénario du final de « The Boys », manifestement conçu pour préparer une suite à travers le spin-off, laisse ainsi en suspens les trajectoires des étudiants de Godolkin. On peut s’interroger : pourquoi faire réapparaître Marie et ses amis si ce n’est pas pour les intégrer réellement au dénouement ? Leur mise à l’écart lors du combat final, alors même qu’ils incarnaient la relève dans la lutte contre Vought, surprend.

Lueur d’espoir ou point final ?

Au fil des épisodes, une scène tente toutefois d’apporter un peu d’émotion. L’échange entre Annie (alias Starlight) et Marie fonctionne comme un passage symbolique de flambeau. Mais là encore, difficile d’y voir autre chose qu’une transition vers une saison avortée… D’autant que, même après la chute de Homelander, le pouvoir tentaculaire de Vought, sous la houlette retrouvée de Stan Edgar, demeure intact. La série mère souligne que ce n’est pas tant une affaire de super-héros que celle d’un empire pharmaceutique déterminé à perpétuer ses expériences et manipulations via le Compound V.

Pour autant, quelques pistes demeurent ouvertes : une future série préquelle — annoncée sous le titre « Vought Rising » — pourrait explorer les ramifications laissées orphelines par l’arrêt brutal de « Gen V ». Peut-être y reverrons-nous ces jeunes héros encore porteurs d’espoirs face à un système corrompu ?

L’avenir incertain des héros marginaux

Si l’univers étendu imaginé par Eric Kripke se construit sur la critique acerbe du marché des franchises à rallonge, il peine ici à offrir une vraie fin à ses propres marginaux. À moins qu’une nouvelle occasion ne s’offre à eux dans un futur projet — car après tout, tant que des super-pouvoirs circulent chez Vought, nul n’est jamais vraiment hors-jeu.

Pour mémoire, les séries « The Boys » et « Gen V » restent disponibles sur Prime Video pour ceux qui souhaitent découvrir — ou revisiter — ce chapitre singulier du petit écran américain.