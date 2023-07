La cérémonie des Emmys reportée à cause de la grève des scénaristes et acteurs. Il faudra probablement attendre le début d'année prochaine pour découvrir les récompenses.

Selon une information de Variety, la cérémonie des Emmys n’aura pas lieu le 18 septembre, comme prévu. Le magazine rapportait que les intervenants censés préparer l’événement ont été informés d’un report à cause de la grève des acteurs et scénaristes qui a mis à l’arrêt la majorité des productions hollywoodiennes. Aucune date de remplacement n’a encore été communiquée, mais Variety indiquait précédemment que le partenaire de diffusion Fox voudrait filmer en janvier 2024. Cette année, la série Succession de HBO mène les débats avec 27 nominations, tandis que The Last of Us écrit encore l’histoire avec 24 nominations.

Les scénaristes d’Hollywood faisaient grève au début du mois de mai, rejoints par les acteurs il y a quelques semaines. Et l’IA est responsable de nombreux maux : scénaristes comme acteurs craignent que les producteurs utilisent de plus en plus de contenus générés par l’IA, ce qui réduirait les cachets des employés humains, ce qui serait très difficile dans une industrie déjà très brutale. On se souvient de cette proposition des studios de payer les acteurs pour une journée de travail pour ensuite pouvoir utiliser leurs représentations virtuelles pour l’éternité. Si l’IA générative a progressé plus vite que nous n’aurions jamais su l’imaginer, elle menace aujourd’hui les carrières des créateurs de contenu, à Hollywood et ailleurs.

Bien que The Last of Us ait frappé fort pour une adaptation de jeu vidéo (avec les nominations de Pedro Pascal et Bella Ramsey), la saison 3 de The Mandalorian de Disney a reçu 9 nominations. Dans le même temps, Andor en a 8. On y suit les aventures de l’espion Cassian Andor (Diego Luna), l’un des héros déchus de Rogue One de 2016, dans la période qui mène au soulèvement de l’Alliance Rebelle contre l’Empire Galactique. Obi-Wan Kenobi, aussi sur Disney+, en a reçu 5.

En plus de The Last of Us et Andor, pour le Primetime Emmy Award de la meilleure série télévisée dramatique, on retrouve parmi les nominés Better Call Saul, House of the Dragon, Succession, The White Lotus et Yellojackets.

Apple TV+ est aussi en très bonne position au nombre de nominations, avec 52. Ted Lasso est en lice pour le titre de meilleure comédie, avec 21 nominations, y compris celui de meilleur acteur dans une comédie pour Jason Sudeikis, meilleure actrice dans un second rôle de comédie pour Hannah Waddingham et meilleur acteur dans un second rôle de comédie pour Phil Dunster. L’adaptation de science-fiction Silo a fait ses débuts trop tard pour participer cette année, mais il ne serait pas étonnant de la voir rafler des titres l’année prochaine.

Pour le reste, la série extrêmement ambitieuse d’Amazon, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, a reçu six nominations (principalement dans des catégories techniques). Stranger Things de Netflix encore 6, Poker Face de Peacock 4 et Star Trek: Picard 2. HBO mène la danse au niveau des plateformes avec 127 nominations au total. Netflix, de son côté, est sur la plus haute marche pour les plateformes uniquement streaming avec 103 nominations, suivi d’Apple (52) et Amazon (46).