La caméra sous l’écran n’arriverait pas avant l’iPhone 15, en 2023

Il y a quelque temps, des rumeurs laissaient entendre qu’Apple pourrait lancer un iPhone avec un module caméra frontal intégré sous l’écran dès cette année. Cela étant dit, si l’information contenue dans le tweet de l’analyste Ross Young est avérée, il se pourrait que cela ne soit plus d’actualité. À la place, cette innovation technologique ne serait pas attendue avant 2023, pour l’iPhone 15, ou 2024 pour l’iPhone 16.

Cette nouvelle information est la conséquence directe d’une autre rumeur de Ross Young datant de quelques heures auparavant expliquant que l’iPhone 14 offrirait deux poinçons, l’un circulaire, l’autre oblong, pour pouvoir utiliser la caméra frontale et le système TrueDepth utilisé par la reconnaissance faciale Face ID d’Apple.

Voilà qui serait quelque peu décevant pour les fans de la marque à la pomme qui attendent du changement sur ce point. Nombreux sont celles et ceux qui aimeraient un iPhone enfin débarrassé de toute encoche et poinçon. Cela étant dit, si l’on en croit les différents rendus de l’iPhone 14, le résultat avec deux poinçons ne semble pas trop mal. La firme de Cupertino avait réduit la taille de l’encoche sur l’iPhone 13, mais même si elle est effectivement plus compacte, elle reste encore très présente.

Pour être tout à fait honnête envers Apple, de nombreux fabricants de smartphones Android doivent encore introduire un tel système de caméra sous l’écran. Certains s’y sont déjà essayés, mais la raison pour laquelle la technologie n’a pas encore vraiment décollé est très simple : avec un capteur frontal dissimulé sous un écran, il est très difficile d’obtenir une qualité d’image digne de ce nom. De fait, il faut ruser et intégrer des artifices pour obtenir une bonne qualité d’image. Ce qui n’a rien de simple, semble-t-il. Il faudra donc patienter encore quelques années avant d’avoir uniquement un écran sur la face avant de l’iPhone.

Not this year. Now more like 2023 or 2024 for under panel IR.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022