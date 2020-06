Krafton Game Union (PUBG, TERA) : Kim Chang-han est le nouveau PDG du studio sud-coréen

Kim Chang-han veut faire de Krafton Game Union un développeur de MMORPG renommé et une structure indépendante créatrice de chef-d’oeuvres.

Durant son discours d’inauguration à Pangyo Techno Valley (la Silicon Valley de la Corée du Sud), Kim Chang-han n’a pas caché ses ambitions face à ses employés et semble déterminé à installer son entreprise sur la carte du monde : “Je compte diriger Krafton Game Union en vue de devenir une société mondialement reconnue, capable de créer d’autres titres comme Playerunknown’s Battlegrounds. Nous allons encore consolider la réputation de Krafton en tant que société de jeux vidéo de renom en instaurant un environnement où des chefs-d’œuvre peuvent être créés grâce à la stimulation de la créativité et à l’encouragement de nouveaux talents ainsi que des talents existants. Nous allons faire de notre mieux pour devenir un développeur de jeux qui relève les défis sans renoncer à de nouveaux objectifs ambitieux qui nous permettront de créer ce que les joueurs désirent vraiment.”

Les objectifs de Krafton Game Union

Pour ce qui touche au développement de jeux, Kim Chang-han a quatre objectifs :

Développer avec un esprit axé sur le gameplay en priorité, plutôt que de se concentrer strictement sur le profit

Relever des défis sérieux dont les échecs peuvent fournir des enseignements précieux

Atteindre un équilibre entre autonomie, responsabilité et autorité

Favoriser la constitution d’une communauté où chacun est engagé dans une mission commune

Krafton veut également investir dans la création de différents types de contenus pour ses propriétés intellectuelles (webtoons, séries, films, évènements eSport). Le but sera également de faire des jeux via des licences originales. Enfin, Kim Chang-han souhaite que chaque équipe de développement dispose de sa propre identité créative et d’une plus grande autonomie pour poursuivre sa vision créative. Kim s’attend à ce que ces changements préparent le terrain d’un processus continu de développement de jeux : “Bien que d’autres jeux de différents genres soient sortis par la suite, le nouveau PDG a souligné que l’engagement de la société dans le développement de jeux reste intact et constitue un héritage qui mérite d’être perpétué. Ce après quoi il a déclaré que la société tirerait parti du succès massif de la franchise PUBG comme base sur laquelle elle poursuivra sa croissance.”