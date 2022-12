Kodansha renforce Disney dans l’animation japonaise

Disney et Kodansha ont travaillé ensemble dans le domaine de l'édition et vont maintenant s'aventurer dans le monde des animés.

Les animés japonais et les dramas coréens constituent un axe essentiel de la stratégie de contenu original de Disney. Pour élargir le nombre de ses abonnés dans la région Asie-Pacifique, un marché en pleine expansion, et pouvoir concurrencer ses principaux rivaux (Sony, Netflix et Amazon), la firme aux grandes oreilles a étendu sa collaboration avec Kodansha, la plus grosse maison d’édition du pays du Soleil-Levant, afin d’obtenir de nouveaux droits exclusifs pour la diffusion de plusieurs séries animées. Le premier concerné sera Tokyo Revengers : Christmas Showdown Arc qui est prévu sur Disney+ et Disney+ Hotstar en janvier 2023.

Yoshinobu Noma, directeur représentatif et président de Kodansha, a déclaré :

Les relations privilégiées entre Kodansha et Disney remontent à plus de 70 ans et nous ont permis de donner vie à de nombreuses publications sous licence Disney. Nous sommes ravis de pouvoir encore diversifier et élever le partenariat entre nos deux sociétés et de partager encore plus de nos très populaires productions animées avec le monde entier sur Disney+ et ses autres plateformes de streaming.

Plus de contenus d’animation originaux sur Disney+ grâce à Kodansha

Selon le cabinet de conseil Parrot Analytics, la demande mondiale de contenu d’anime a augmenté de 118% au cours des deux dernières années, ce qui en fait l’un des genres de contenu à la croissance la plus rapide tout au long de la pandémie (le cabinet mesure sa métrique de la demande en combinant les données de consommation avec l’activité des réseaux sociaux, les données relatives aux vidéos communautaires et les recherches indépendantes).

Carol Choi, vice-présidente exécutive de la stratégie de contenu original de The Walt Disney Company Asia Pacific, a ajouté :

Nous sommes ravis d’approfondir notre collaboration stratégique avec notre partenaire de longue date, Kodansha, sur un genre aussi passionnant. L’anime japonais remplit l’espace blanc dans nos plans de développement de contenu et nous pensons que cette collaboration élargie va changer la donne dans la future stratégie d’animation de Disney au Japon. Nous sommes impatients de faire connaître les titres d’anime et la propriété intellectuelle de Kodansha sur la scène mondiale.

Kodansha, un grand nom de l’édition au Japon

Fondé au début des années 1900, Kodansha est connu dans le monde entier comme le détenteur des licences de certains des mangas les plus emblématiques, notamment AKIRA, Attack on Titan et Ghost in the Shell. Le partenariat avec Disney remonte à 1950, lorsque Kodansha a publié pour la première fois un ouvrage avec Mickey Mouse, Pluto Pup, Donald Duck et les Sept Nains dans la collection Disney’s Manga Ehon. Kodansha continue par ailleurs de publier le magazine mensuel japonais de Disney, Disney Fan, qui en est à sa 32ème année, ainsi que des livres d’art et d’images pour ses autres franchises.