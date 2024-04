Les Simpson : un personnage sous-estimé ignoré expose un problème de la saison 35

L'épisode 14 de la saison 35 des Simpsons offrait une belle occasion d'approfondir un personnage secondaire en difficulté, mais la série a malheureusement négligé ce personnage.

Une occasion en or a été manquée dans la saison 35 des Simpsons pour développer un personnage secondaire complexe. Malgré une masse impressionnante de personnages introduits au fil des décennies, certains ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent. La série semble parfois ne pas savoir comment gérer ses personnages.

Le cas d’Apu

Le cas d’Apu est un exemple frappant de cette situation. Lorsque le rôle d’Apu dans la propagation des stéréotypes indo-américains a été remis en question, la série a préféré l’éviter plutôt que de s’attaquer au problème. Une approche similaire a été adoptée avec le couple Van Houtem, dont la rupture a été traitée dans un épisode, avant de les réunir à nouveau rapidement.

Le besoin d’un plus grand rôle pour Barney

Dans l’épisode “Cremains of the Day”, centré sur le décès de Larry, un personnage secondaire, Barney était presque entièrement absent. Pourtant, son histoire aurait dû en faire un élément clé de l’intrigue. L’épisode a révélé que Larry était étonnamment similaire à Barney, un solitaire qui voulait simplement faire partie du groupe d’amis d’Homer.

Il aurait été logique que Les Simpson les comparent, avec Barney réalisant que la vie de Larry aurait pu être la sienne s’il n’avait jamais arrêté de boire. Toutefois, la série n’a jamais abordé le fait que Barney a replongé après avoir arrêté de boire dans l’épisode “Days of Wine and D’oh’ses”.

La lutte de la saison 35 avec des personnages secondaires complexes

L’histoire de Barney est trop complexe pour que Les Simpsons le ramènent pour des rôles mineurs sans raviver son passé compliqué. Sa rechute après des années de sobriété a été largement ignorée par la série. Son absence de l’épisode “Cremains of the Day” prouve que la série n’est pas à l’aise pour le représenter en tant que buveur comique non plus.