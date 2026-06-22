Kindle sans publicité : un réglage loin d’être intuitif

Sur Kindle, personnaliser l’écran de veille reste plus limité qu’on l’imagine. Retirer les pubs aide, mais pour une image perso, il faut ruser.

Sur Kindle, les modèles avec « Special Offers » affichent des publicités sur l’écran de verrouillage, et leur suppression est payante et volontairement peu accessible dans les menus.

Les étapes pour retirer ces pubs sont complexes et varient selon l’appareil (site Amazon, app mobile, paramètres), avec parfois des contraintes régionales bloquantes.

Sans option officielle simple de personnalisation, la seule alternative consiste à détourner la couverture d’un livre pour afficher une image personnelle sur la liseuse.

Mettre une vraie image perso sur un Kindle n’est pas prévu proprement. Et c’est ça, le point important. Sans jailbreak, vous n’obtenez pas un écran de veille libre comme sur une tablette, seulement des options plus ou moins cachées, plus ou moins pratiques.

Le vrai verrou, c’est la pub

Si votre liseuse a les Special Offers, vous êtes bloqué. Tant que les pubs d’écran verrouillé tournent, impossible de choisir quoi que ce soit. Ces versions coûtent environ 18 euros de moins à l’achat, et Amazon demande ensuite environ 18 euros pour les retirer.

Sur ordinateur, il faut passer par le site d’Amazon, ouvrir la partie dédiée aux contenus et appareils, puis aller dans la gestion des appareils pour sélectionner le bon Kindle. Le bouton de suppression des offres apparaît tout en bas, dans la section dédiée.

Sur mobile, le chemin est plus tordu. Il faut ouvrir l’app Amazon, passer par l’onglet Alexa pour le shopping, taper une demande pour mettre fin aux Special Offers, puis rejoindre la page de gestion des appareils. Bref, pas exactement le raccourci le plus élégant.

Petit détail qui peut bloquer sec : avec un Kindle version US utilisé hors des États-Unis, Amazon peut exiger une adresse américaine et une carte avec facturation US pour payer la suppression. Sans ça, ça coince.

La solution propre d’Amazon, la couverture du livre

Une fois les pubs virées, ou si vous n’en avez jamais eu, Amazon laisse au moins afficher la couverture du livre en cours de lecture. C’est l’option la plus simple, et franchement la seule vraiment propre.

Sur certains modèles récents ou mis à jour, l’option se trouve dans les paramètres de l’appareil, via Display Cover, ou dans la rubrique Screen and brightness avec l’interrupteur Show covers on lock screen.

Tous les Kindle ne sont pas logés à la même enseigne. La fonction existe sur le Kindle Colorsoft, les appareils Kindle Scribe, le Kindle de 8ème génération et plus, le Paperwhite à partir de la 7ème génération, l’Oasis dès la 8ème génération, ainsi que le Kindle Voyage. Pas mal, mais pas universel.

Pour une image perso, il faut tricher avec un faux livre

Là, on entre dans l’astuce. Comme Amazon ne permet pas d’utiliser directement une image personnalisée, il faut remplacer la couverture d’un ebook par l’illustration que vous voulez voir apparaître.

Vous créez d’abord l’image dans un outil comme Canva, ou vous récupérez un visuel adapté aux dimensions de votre liseuse. La source cite le dernier Kindle Paperwhite avec un écran 7 x 5 pouces, et une image en 2560 x 1600 pixels comme format qui fonctionne sur beaucoup de modèles. Ensuite, il faut enregistrer ça en PNG.

Puis, avec Calibre ou un site de changement de couverture EPUB, vous associez ce PNG à un livre. Dernière étape, envoi du fichier sur la liseuse avec Send-to-Kindle.

Le piège, quand même, c’est qu’il faut ouvrir ce livre précis avant chaque mise en veille pour voir votre visuel. Sinon, rien. Ça marche, oui. Mais on est très loin d’une vraie personnalisation native.