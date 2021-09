Keynote Apple pour l’iPhone 13 : l’évènement tech de la rentrée

La grande messe annuelle d'Apple aura lieu le 14 septembre prochain à 19h.

Qui dit septembre, dit keynote de rentrée pour Apple. La firme californienne se prépare à mettre en lumière ses iPhone 13 avec la nouvelle version de son système d’exploitation iOS, sans oublier watchOS, tvOS et macOS, ainsi que la prochaine génération de montre connectée Apple Watch et d’écouteurs sans-fil AirPods. Comme à chaque fois, le carton d’invitation du géant de l’électronique grand public en impose et parsème divers indices, comme par exemple l’astrophotographie ou encore le codec audio H.266/VVC (Versatile Video Coding) en streaming, pour que les fans du monde entier se questionnent avant l’événement qui se déroulera une fois de plus au Apple Park.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

La famille des iPhone 13 de la marque à la pomme sera en principe composée d’un iPhone 13 standard, un iPhone 13 mini, un iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Les deux premiers modèles seront abordables (entre 600 et 800 dollars), tandis que les deux derniers modèles seront onéreux (entre 900 et 1100 dollars).

iPhone 13, le produit phare de la nouvelle keynote d’Apple

La commercialisation de ces nouveaux smartphones serait prévue pour le 24 septembre prochain.

iPhone 13 standard : écran OLED de 6,1 pouces avec une petite encoche, batterie de 3095 mAh compatible avec la charge rapide de 25 W, stockage interne de 64 Go à 256 Go, capteur ultra grand-angle avec une ouverture f/1.8, orientation diagonale pour les objectifs, mode portrait en vidéo, FaceID 2.0, puce A15 Bionic, Wi-Fi 6E, 5G

iPhone 13 mini : écran OLED de 5,4 pouces avec une petite encoche, batterie de 2406 mAh compatible avec la recharge rapide 25W, stockage interne de 64 Go à 256 Go, capteur ultra grand-angle avec une ouverture f/1.8, orientation diagonale pour les objectifs, mode portrait en vidéo, FaceID 2.0, puce A15 Bionic, Wi-Fi 6E, 5G

iPhone 13 Pro : écran OLED de 6,1 pouces (120 Hz et Always-On Display) avec une petite encoche, batterie de 3095 mAh compatible avec la charge rapide de 25 W, stockage interne de 128 Go à 1 To, capteur ultra grand-angle avec une ouverture f/1.8, mode portrait en vidéo, format vidéo ProRes, FaceID 2.0, puce A15 Bionic, Wi-Fi 6E, 5G

iPhone 13 Pro Max : écran OLED de 6,7 pouces (120 Hz et Always-On Display) avec une petite encoche, batterie de 4352 mAh compatible avec la charge rapide de 25 W, stockage interne de 128 Go à 1 To, capteur ultra grand-angle avec une ouverture f/1.8, mode portrait en vidéo, format vidéo ProRes, FaceID 2.0, puce A15 Bionic, Wi-Fi 6E, 5G

Apple Watch Series 7, AirPods 3 et iPad Mini, les autres nouveautés de la keynote ?

La nouvelle gamme d’Apple Watch devrait proposer deux versions avec un cadran de 41mm et 45mm, des bords plus fins pour offrir plus d’espace à l’écran et surtout de nouveaux bracelets. Concernant les applications, la santé sera encore au rendez-vous via des options pour mesurer l’oxygène dans le sang ou encore des notifications concernant un rythme cardiaque irrégulier. Si les nouveaux AirPods ne devraient toujours pas avoir la suppression du bruit des AirPods Pro, Apple devrait proposer un design similaire avec avec trois embouts d’oreille changeables et l’audio spatial. Enfin, les iPad pourraient revenir avec un modèle mini embarquant le processeur A15 de l’iPhone 13 et un modèle entrée de gamme avec une puce A13.