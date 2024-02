John Wick : Nouvelle plateforme de streaming pour la franchise

La franchise John Wick va officiellement avoir une nouvelle plateforme de streaming, après avoir connu un grand succès sur Netflix ces dernières années. Quelle sera la prochaine étape pour John Wick ?

Tl;dr La franchise John Wick quitte Netflix pour Peacock.

La série a eu un impact significatif sur le genre d’action.

Le changement pourrait grandement profiter à Peacock.

Le premier spin-off, Ballerina, est reporté à 2025.

Un nouveau foyer pour John Wick

Après une longue période de succès sur Netflix, la franchise John Wick, emmenée par Keanu Reeves, trouve un nouveau foyer sur la plateforme de streaming Peacock. Cette série de films d’action a marqué le genre au cours de la dernière décennie, inspirant une multitude de films et engendrant une série de suites et de spin-offs.

Un changement bénéfique pour Peacock

L’annonce du transfert de la franchise John Wick sur Peacock est une aubaine pour cette plateforme. Auparavant, la série avait trouvé sa place sur Netflix, apparaissant fréquemment dans le Top 10 du streamer, à l’échelle mondiale comme nationale. Les quatre films John Wick commenceront à être diffusés sur la plateforme NBCUniversal le 31 mars, un jour après leur départ de Netflix.

Une guerre du streaming en plein essor

Peacock a lentement établi sa présence parmi les plateformes de streaming avec l’ajout de franchises à haut profil comme Harry Potter, et plus récemment, The Super Mario Bros. Movie et Oppenheimer. Ces deux derniers films ont établi de nouveaux records de streaming pour Peacock, propulsant la plateforme au-devant de la scène dans la guerre du streaming.

Une popularité persistante pour John Wick

Les films John Wick ont souvent connu autant de succès sur Netflix qu’au cinéma, leur ajout à Peacock pourrait donc être très bénéfique pour la plateforme, attirant de nouveaux abonnés. La franchise John Wick commencera à être diffusée en intégralité sur Peacock le 31 mars.