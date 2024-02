Report de la sortie du spin-off de John Wick, Ballerina, pour des scènes d’action inédites

Le spin-off de John Wick, Ballerina, prévu pour une sortie en salle en 2024, est reporté d'un an en raison de nouvelles scènes d'action en préparation. Quelles surprises nous réserve cette future réalisation ?

Tl;dr Le spin-off de John Wick, “Ballerina”, est retardé d’un an.

Le film suit Ana de Armas dans le rôle de Rooney, une ballerine vengeresse.

Le nouveau responsable de la franchise, Chad Stahelski, travaille sur de nouvelles scènes d’action.

“Ballerina” sera confronté à une compétition accrue pour sa sortie en 2025.

Retard de sortie pour “Ballerina”, le spin-off de “John Wick”

Le dernier volet de la franchise John Wick, le spin-off intitulé Ballerina, verra sa date de sortie repoussée. Prévu initialement pour une sortie en salle en 2024, le film est désormais attendu pour le 6 juin 2025.

Une ballerine vengeresse incarnée par Ana de Armas

Dans ce nouveau film, l’actrice Ana de Armas incarne Rooney, une ballerine vengeresse, anciennement jouée par Unity Phelan dans John Wick : Chapitre 3 – Parabellum. Ce sera le deuxième spin-off de la franchise d’action de Keanu Reeves après la mini-série Le Continental : D’après l’Univers de John Wick, diffusée sur Peacock en 2023.

Des scènes d’action supplémentaires en préparation

Selon Deadline, cette décision de repousser la sortie de Ballerina s’accompagne d’un travail sur de nouvelles scènes d’action. Chad Stahelski, récemment nommé à la tête de la franchise, collabore avec le réalisateur Len Wiseman pour concevoir ces séquences qui s’ajouteront au film, dont la photographie principale a été achevée début 2023.

Un marché plus concurrentiel en 2025

Ce report de Ballerina à 2025 signifie que le film sera confronté à un marché plus encombré, avec la sortie de nombreux films initialement prévus pour 2024 mais reportés à 2025 suite aux grèves de 2023 des scénaristes et acteurs pour une rémunération équitable. Parmi les blockbusters prévus en juin 2025 figurent notamment l’adaptation en prise de vues réelles de Dragons, The Black Phone 2 et Vaiana.