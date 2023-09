Jack Dorsey reprend la direction de Square après le départ de l'actuelle PDG. De manière permanente ou temporaire ?

Dans quelques semaines, Jack Dorsey sera de nouveau aux commandes de Square. Il avait fondé l’entreprise de fintech en 2009 avant d’en étendre les services et de la rebaptiser Block à la fin de l’année 2021. Square en elle-même, la plateforme financière pour les petites et moyennes entreprises, est devenue une filiale sous l’égide de cette nouvelle société. Block possède aussi Cash App, le fournisseur de paiement échelonné Afterpay, le site Weebly et dispose d’une participation de contrôle dans le service de streaming musical Tidal.

En février dernier, Alyssa Henry devenait PDG de Square après avoir officié plusieurs années notamment à la tête de l’unité des vendeurs. Aujourd’hui, selon une information obtenue par CNN, Alyssa Henry a décidé de laisser sa place et de quitter l’entreprise le 2 octobre prochain.

Jack Dorsey reprendra ce poste de “patron de Square” en plus de celui de Block, mais nul ne sait si ce serait permanent ou s’il n’est question que d’une responsabilité temporaire le temps de trouver un nouveau PDG. “En tant que PDG de Square, Alyssa Henry a aidé à transformer l’entreprise en une société de technologie dirigée par le logiciel, elle a guidé l’équipe pendant l’incertitude des confinements causés par la pandémie et elle a étendu nos services aux petites entreprises dans le monde entier”, déclarait un porte-parole de Block à CNN. “Square est ce qu’il est aujourd’hui en grande partie grâce au travail d’Alyssa et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.”

Avant de rejoindre Square, Alyssa Henry avait dirigé la division des services de stockage chez Amazon Web Services et supervisé le développement logiciel, les opérations ainsi que la gestion produit entrant et sortant pour plusieurs équipes Sa page LinkedIn mentionne toujours Square comme son employeur et n’indique pas son prochain poste. La raison du départ d’Alyssa Henry reste aussi inconnue et Block ne précise pas si cela a un quelconque rapport avec la panne subie par Square il y a quelques jours. Comme Payments Dive l’explique, Square fut inaccessible pendant presque une journée, empêchant les entreprises de traiter leurs paiements.