Amazon travaille toujours sur une série TV Fallout, pour le plus grand bonheur des fans. Et aujourd’hui, nous savons enfin que nous pourrons savoir l’année prochaine ce que vaut cette adaptation très attendue. En effet, cette série Fallout sera diffusée sur Prime Video dans le courant de l’année 2024, plus de trois longues années après la toute première annonce officielle de ce projet d’adaptation de la franchise par les créateurs de Westworld.

La série TV Fallout d’Amazon arrivera sur Prime Video en 2024

Selon le très bien informé blog GameSpot, Todd Howard, de Bethesda, et le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, auraient même présenté un court teaser de la série sur le stand Xbox de la Gamescom.

Ce très bref extrait vidéo monte une explosion nucléaire près d’une ville qui ressemble beaucoup à Los Angeles, des personnages qui traversent un paysage chaotique et une femme qui émerge de l’un des Abris de Fallout. Et comme vous pouvez le voir ci-dessous, Prime Video a partagé une image confirmant que Los Angeles est bien la localisation de l’Abri 33. En octobre de l’année dernière, le compte X de Amazon Prime Video avait publié une photo des personnages portant leur combinaison de l’Abri 33 et avant cela, quelques images behind-the-scenes de l’Abri 32 avaient fuité sur le web.

📍 Vault 33

Location: Los Angeles Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024

Il va falloir prendre son mal en patience

Lorsque la série fut annoncée pour la première fois, Bethesda expliquait chercher des moyens d’adapter les jeux Fallout en un film ou une série TV depuis environ 10 ans. Cette adaptation pour le petit écran a donc réussi à obtenir tous les feux verts, écrite et réalisée par Lisa Joy et Jonathan Nolan. Elle proposera un ton “sérieux et dur”, mais avec un “humour ironique” et les “fantaisies nucléaires d’un film de série B”.

Rendez-vous donc quelque part dans le courant de l’année 2024 pour découvrir tout cela.