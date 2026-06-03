J.R.R. Tolkien : une aversion profonde pour les romans Dune de Frank Herbert

L’auteur du Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien, nourrissait une profonde aversion pour la saga Dune, écrite par Frank Herbert, manifestant un rejet marqué envers ces romans majeurs de la science-fiction contemporaine.

Tl;dr Tolkien exprimait un vif rejet envers « Dune ».

Les deux univers marquent la pop culture, sans vainqueur clair.

Des adaptations cinéma et séries relancent leur rivalité.

Deux univers, une fascination inépuisable

Impossible d’ignorer l’empreinte laissée par J.R.R. Tolkien et Frank Herbert sur la littérature et le cinéma. Dès sa publication en 1937, « Le Hobbit » de Tolkien a jeté les bases d’un univers complexe : une Terre du Milieu foisonnante, où chaque langue ou chanson possède sa propre histoire. Ce monde, poussé à son paroxysme dans la saga « Le Seigneur des Anneaux », n’a jamais cessé de fasciner, comme en témoignent encore aujourd’hui films et séries dérivées.

Presque vingt ans plus tard, c’est au tour de « Dune » de bousculer les codes du genre. Dans ce récit futuriste dense et politique, Herbert imagine des luttes acharnées autour de l’Épice, ressource unique et indispensable à la conquête spatiale. À l’instar de Tolkien, il crée glossaire et myriade de coutumes pour bâtir un imaginaire totalisant, qui ne cesse de susciter débats et comparaisons.

Lettres privées, désaccord public ?

L’idée que « Dune » serait le pendant science-fictionnel du « Seigneur des Anneaux » a souvent animé les conversations entre passionnés. Pourtant, tout rapprochement entre ces deux œuvres ne ravissait guère leur créateur britannique. En 1966, dans une lettre à son ami John Bush, reproduite dans « Tolkien’s Library: An Annotated Checklist », Tolkien confiait sans détour son aversion : « En fait, je n’aime pas “Dune” avec une certaine intensité… » S’efforçant d’être diplomate face aux multiples sollicitations reçues — il accumulait les exemplaires envoyés par ses pairs — Tolkien préférait taire publiquement son opinion. Mais la trace écrite subsiste.

Jamais vraiment explicite sur les raisons profondes de ce rejet, le professeur d’Oxford ne cache pas sa gêne devant le livre-événement d’Herbert. Un malaise qui intrigue : simple rivalité littéraire ou divergence philosophique ? Certains avancent que la vision cynique de la religion dans « Dune », à rebours du catholicisme optimiste imprégnant l’œuvre tolkienienne, aurait creusé un fossé irréconciliable.

Cinéma et séries : une rivalité réactualisée

Au fil des décennies, le duel s’est invité sur grand écran. Entre 2001 et 2014, Peter Jackson adapte avec succès six opus tirés de l’univers tolkienien ; aujourd’hui encore, la série « The Rings of Power » prolonge cette mythologie. De l’autre côté, depuis 2021, Denis Villeneuve orchestre une nouvelle épopée cinématographique autour d’Arrakis ; la préquelle télévisée « Dune: Prophecy » vient d’être lancée.

Ce phénomène nourrit l’éternelle comparaison – souvent aussi animée que celle opposant les fans de Star Wars à ceux de Star Trek – mais sans jamais parvenir à trancher définitivement. Les amateurs retrouvent chez Tolkien poésie et nostalgie héroïque ; chez Herbert lucidité froide sur le pouvoir et la survie.

Voici ce qui distingue ces deux mondes :

The Lord of the Rings : richesse linguistique et quête morale épique.

richesse linguistique et quête morale épique. Dune : affrontements politiques implacables et réflexion sur la manipulation du sacré.

Aucune réponse définitive… sinon celle des lecteurs

Qui l’emporte ? La question demeure ouverte – tant l’attachement au détail mythologique qu’à la profondeur des thèmes façonne durablement ces univers concurrents, mais complémentaires. Finalement, c’est bien chaque lecteur ou spectateur qui tranche… selon ses propres affinités.