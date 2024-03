Iron Man 4 : Une chance idéale de résoudre un grand problème des méchants dans les films Marvel

Les ennemis dans les films Iron Man n'ont pas été très marquants, cependant, Iron Man 4 pourrait corriger ce défaut avec un changement crucial. Quel pourrait être ce changement décisif pour booster l'intérêt du film ?

Le problème des méchants dans l’univers d’Iron Man

Le MCU a un problème avec une partie de sa franchise : la qualité des méchants dans les films Iron Man. Depuis le début du MCU avec le premier Iron Man en 2008, nous avons vu une multitude de méchants adaptés des comics Marvel. Malheureusement, la galerie des méchants d’Iron Man est facilement la plus décevante du MCU.

Les méchants décevants d’Iron Man

Le parcours d’Iron Man dans le MCU a commencé en force avec Obadiah Stane et les supposés Dix Anneaux qui se sont fait connaître de manière impressionnante. Malheureusement, la qualité des méchants d’Iron Man a diminué par la suite, avec Iron Man 3 qui a même brouillé la nature de l’organisation des Dix Anneaux avant que Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ne la reprenne et ne l’améliore dans la phase 4 du MCU.

Des méchants inutilisés pourraient renouveler la franchise

Il y a une multitude de méchants liés à Iron Man qui n’ont pas encore été utilisés dans le MCU. Parmi eux, on trouve le Crimson Dynamo, Arno Stark, le frère perdu de Tony, et Zeke Stane, le fils d’Obadiah Stane. Ces personnages pourraient apporter un vent de fraîcheur à la franchise et offrir aux fans des antagonistes convaincants et mémorables.

Les opportunités offertes par la saga du multivers

La saga du multivers a ouvert de nombreuses possibilités pour le retour de Tony Stark dans le MCU, et Iron Man 4 pourrait en être le résultat. Une autre option pourrait voir un autre personnage (comme Arno) prendre la place de Tony en tant qu’Iron Man. Il est également possible que Iron Man 4 soit intégré dans le cadre d’un nouveau MCU, si les rumeurs d’un soft reboot se confirment.