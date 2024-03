SOS Fantômes : Le mystère de l’ancienne unité de confinement dévoilé par le réalisateur

Le réalisateur Gil Kenan explique pourquoi l'ancienne unité de confinement fonctionne dans la fin de SOS Fantômes : La Menace de glace, bien qu'elle soit censée être défectueuse selon l'intrigue. Curieux de savoir comment il a réussi cet exploit ?

Tl;dr Le réalisateur Gil Kenan explique le fonctionnement de l’unité de confinement dans SOS Fantômes : La Menace de glace.

Malgré sa destruction, l’unité capture le méchant Garraka grâce à une inversion de son fonctionnement.

Kenan souligne l’importance symbolique de l’unité de confinement pour la franchise.

Le film a appris de certaines critiques de son prédécesseur, L’Héritage, pour offrir à la fois de la nostalgie et du nouveau.

Les secrets de l’unité de confinement dans SOS Fantômes : La Menace de glace

Dans SOS Fantômes : La Menace de glace, l’unité de confinement, bien qu’elle ait été détruite dans le climax du film, joue un rôle essentiel dans la victoire finale sur le méchant Garraka. C’est grâce à l’inversion de son fonctionnement qu’elle parvient à piéger le spectre divin. Le réalisateur Gil Kenan, dans une interview accordée à TheWrap, a expliqué les raisons de ce revirement scénaristique.

“C’est un outil très imprécis”, a déclaré Kenan, soulignant que l’unité de confinement est plus qu’un simple gadget. Elle symbolise la pérennité et la permanence de la chasse aux fantômes, et sa réactivation en fin de film est un clin d’œil à l’importance des valeurs fondamentales de la franchise.

Un nouvel équilibre entre nostalgie et innovation

SOS Fantômes : La Menace de glace a su trouver un équilibre entre le respect de la nostalgie des fans et l’apport de nouveautés, évitant ainsi certaines des critiques adressées à son prédécesseur, L’Héritage. Les rôles des acteurs originaux ont été plus importants et plus marquants, et l’inclusion de l’unité de confinement originale est un signe prometteur pour l’avenir de la franchise.

Une transition réussie entre générations

Avec SOS Fantômes : La Menace de glace, Kenan et son co-réalisateur Jason Reitman ont réussi à passer le flambeau entre les deux générations de Ghostbusters tout en honorant l’héritage de la saga. Grâce à une exploration plus approfondie des éléments iconiques comme l’unité de confinement et l’introduction de nouveaux personnages et méchants, ils préparent progressivement le terrain pour l’avenir de la franchise.