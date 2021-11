iPhone 13 : Face ID fonctionnera encore après le remplacement de l’écran par un réparateur tiers

Apple a décidé de décorréler Face ID de son écran. Faire remplacer l'écran chez un réparateur non officiel ne rendra plus Face ID inopérant.

Il n’y a pas longtemps, il avait été découvert que, à cause d’un petit microcontrôleur dans l’écran de l’iPhone 13, les magasins de réparation tiers non officiels qui tentaient de réparer/remplacer l’écran de l’iPhone 13 risquait de voir la fonctionnalité Face ID ne plus fonctionner. Ceci était dû au fait que le microcontrôleur a besoin d’être vérifié et synchronisé via un logiciel propriétaire que seul Apple et les réparateurs agréés ont le droit d’utiliser.

Suite à la fronde initiée par les clients, la firme de Cupertino avait rapidement décidé de faire machine arrière et il semblerait aujourd’hui que la marque à la pomme ait tenu parole. Avec la dernière version bêta d’iOS en date, le YouTube spécialiste du DIY iCorrect a pu confirmer qu’il était désormais possible de remplacer l’écran de l’iPhone 13 sans perdre le fonctionnement de Face ID.

Cette nouveauté s’inscrit dans le cadre de la mise à jour iOS 15.2, actuellement en bêta donc. Autrement dit, si vous n’avez pas cette version bêta installée sur votre appareil, n’allez pas faire réparer ou remplacer votre écran chez un réparateur non officiel. Et de toute façon, dans la mesure où l’iPhone 13 est tout récent, il ne doit pas y en avoir beaucoup avec un écran qui ait besoin de réparation. Voilà en tous les cas une modification très bienvenue de la politique d’Apple en ce qui concerne les réparateurs non officiels.

Dans le même ordre d’idée, tout récemment, Apple a annoncé son intention de lancer un programme de réparation à réaliser soi-même. Les utilisateurs pourront acquérir les composants et les outils directement auprès d’Apple, ainsi que l’accès aux divers guides de réparations pour réparer eux-mêmes leur téléphone. À réserver aux plus bricoleurs, évidemment, mais c’est une bonne chose tout de même.